Quand se soigner génère autant de fatigue que la maladie

- Le système de sante est parfois difficile à comprendre pour les patients.
- Ils doivent souvent anticiper les démarches nécessaire pour une consultation.
- Pour les plus fragiles, cette complexité entraîne une fatigue qui s'ajoute à celle liée à la maladie.
Pendant longtemps, la difficulté principale était la maladie. Aujourd’hui, pour beaucoup de Français, une autre épreuve s’ajoute progressivement : réussir à traverser le système de santé lui-même.
Le soin commence désormais souvent bien avant la consultation médicale.
Les patients doivent organiser eux-mêmes leur parcours de soins
Officiellement, le système parle de “parcours coordonnés”. Mais dans la réalité, de nombreux patients ont le sentiment de devoir organiser eux-mêmes leur prise en charge.
La fatigue n’est plus uniquement physique ou liée à la maladie. Elle devient aussi administrative, cognitive et émotionnelle.
Les patients les plus fragiles sont souvent les premiers touchés.Ce sont les plus âgés, les plus isolés, les personnes peu à l’aise avec le numérique, celles qui maîtrisent difficilement les démarches administratives ou simplement celles qui n’ont plus l’énergie de gérer des parcours complexes.
Le paradoxe est frappant entre une médecine performante et sa complexité croissante
Jamais la médecine n’a été aussi performante techniquement. Mais jamais l’accès concret au soin n’a semblé aussi exigeant pour une partie de la population.
C’est ce qui explique le rôle de plus en plus central joué par certains professionnels de proximité, notamment les pharmaciens. À l’officine, les équipes voient arriver des patients perdus, stressés, parfois épuisés par leur parcours. Une partie du travail consiste alors à ré-expliquer, rassurer, clarifier, reconnecter des informations dispersées.
Le risque est que cette fatigue devienne une nouvelle inégalité de santé. Car dans un système complexe, ceux qui s’en sortent le mieux sont souvent ceux qui savent le mieux s’organiser, comprendre les démarches et naviguer entre les différents acteurs.