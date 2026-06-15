La metformine, une parade contre le Covid long ?

L'ESSENTIEL La metformine est un médicament utilisé dans le traitement du diabète de type 2.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs l’ont testé sur des patients atteints de la Covid-19 dans le but de prévenir le développement du Covid long.

Résultats : les participants ayant reçu de la metformine avaient 50 % de risque en moins de développer un Covid long, comparativement à ceux ayant reçu un placebo.

Depuis le début de la pandémie, environ 400 millions de personnes dans le monde auraient développé un Covid long, selon une étude publiée en 2024 dans la revue Nature. Actuellement, il n’existe pas de thérapie pour traiter cette maladie causée par le SARS-CoV-2.

L’action préventive de la metformine contre le Covid long

Mais il pourrait bientôt y avoir un moyen d’éviter cette pathologie. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Clinical Infectious Diseases, des chercheurs ont découvert qu’un médicament déjà commercialisé pour une autre pathologie pourrait avoir une action préventive contre le Covid long.

Il s’agit de la metformine, déjà utilisée dans le traitement du diabète de type 2. Son action se situe principalement au niveau du foie (baisse de la production de glucose), du muscle (augmentation de la consommation de glucose) et de l’intestin (baisse de l’absorption de glucose). Selon l’Assurance maladie, ce traitement est efficace et sûr.

Pour tester sa capacité à prévenir le Covid long, les chercheurs de la faculté de médecine de l'Université du Minnesota, aux États-Unis, ont suivi près de 3.000 adultes pendant six mois. Tous étaient atteints de formes légère à modérée de la Covid-19. Ils ont été divisés en deux groupes : ceux qui recevaient de la metformine, ceux à qui un placebo était administré. Dans les deux cas, le traitement commençait dans les sept jours suivant l'apparition des symptômes.

50 % de risque en moins de développer un Covid long

Résultats : à la fin des six mois, les participants ayant reçu de la metformine avaient 50 % de risque en moins de développer un Covid long, comparativement à ceux ayant reçu un placebo. Dans le détail, 0,56 % des personnes ayant reçu de la metformine ont développé un Covid long, contre 1,17 % dans le groupe placebo.

“Cet essai apporte des preuves supplémentaires que le traitement d’une infection aiguë avec cette intervention agissant sur la santé métabolique peut réduire la probabilité de développer un Covid long, explique Carolyn Bramante, principale auteure de l’étude, dans un communiqué. Ce résultat est particulièrement important parce que la metformine est peu coûteuse, disponible dans le monde entier et bénéficie de plusieurs décennies d’utilisation clinique attestant de sa sécurité.”

À terme, ce traitement pourrait donc préserver de nombreux patients du Covid long. D’après l’ANRS Maladies infectieuses émergentes (ANRS MIE), les principaux symptômes de cette maladie sont une fatigue importante, un essoufflement persistant, des douleurs thoraciques et/ou musculaires, des difficultés d’élocution, des problèmes de mémoire, de concentration ou de sommeil, etc. Pour les cas dont la durée de traitement est supérieure à 6 mois, le Covid long peut être reconnu comme affection longue durée (ALD).