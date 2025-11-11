Paracétamol : l’absence de lien avec l’autisme à nouveau confirmé

L'ESSENTIEL Le président américain, Donald Trump, avait affirmé que la prise de paracétamol pendant la grossesse augmentait le risque de développement de troubles autistiques chez l’enfant.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont mené neuf revues systématiques regroupant quarante études ayant rapporté un lien possible, voire fort entre l’autisme et le paracétamol.

Ils indiquent que les données actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour établir un lien entre l'exposition au paracétamol in utero et l'autisme.

Une nouvelle preuve. Dans une étude, publiée ce lundi 10 novembre dans la revue BMJ, des chercheurs confirment que la prise de paracétamol pendant la grossesse n’augmente pas le risque de troubles autistiques chez l’enfant.

Paracétamol : étudier les méthodes des études pour évaluer la fiabilité des résultats

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont étudié les méthodes d’anciennes études menées sur ce sujet. Plus précisément, ils ont mené neuf revues systématiques regroupant quarante recherches ayant rapporté un lien possible, voire fort entre l’autisme et le paracétamol. Leur but était de mesurer la fiabilité des résultats de ces travaux, en établissant un indice de confiance : très faible, faible, modéré et élevé.

La fiabilité des résultats a été jugée "faible" pour deux revues systématiques et "très faible" pour les sept autres. Une seule incluait deux études bien contrôlées, c’est-à-dire que les influences génétiques et environnementales partagées entre frères et sœurs étaient prises en compte, tout comme d'autres facteurs importants, notamment la santé mentale, le milieu social et le mode de vie des parents. Dans ces deux études, le lien entre une exposition prénatale au paracétamol et le développement de troubles autistiques/trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) disparaissait ou était fortement réduit après ajustement.

"Les données actuellement disponibles sont insuffisantes pour avérer un lien entre l'exposition au paracétamol in utero et l'autisme ainsi que le trouble du déficit de l'attention (TDAH) pendant l'enfance, rassurent les auteurs, dans un communiqué. Des études de meilleure qualité, prenant en compte les facteurs familiaux et les biais non mesurés, permettraient d'améliorer les connaissances sur le moment et la durée de l'exposition au paracétamol, ainsi que sur d'autres aspects du développement neurologique de l'enfant.”

L’étude contredit Trump, selon qui le paracétamol augmente le risque d’autisme

Cette nouvelle étude contredit les propos tenus par le président américain, Donald Trump, sur l’usage de ce médicament chez la femme enceinte. "Ne prenez pas de paracétamol, avait-il affirmé au mois de septembre dernier à l’intention de ces dernières. N’en prenez pas. Battez-vous comme une forcenée pour ne pas en prendre." Selon lui, la prise de ce médicament pendant la grossesse augmenterait le risque d’autisme chez l’enfant.

Pourtant, c’est le traitement de première intention pour la douleur et la fièvre chez la femme enceinte, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). En revanche, l’ibuprofène, l’aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont déconseillés pendant la grossesse, car ils présentent des risques pour le fœtus.