Postures sédentaires au travail : quels impacts sur la santé ?

L'ESSENTIEL D’après une récente enquête sur la France, plus d'un adulte sur cinq passe plus de sept heures par jour en position assise.

Cette sédentarité prolongée, souvent due à des organisations professionnelles, peut être nocive pour la santé.

"Il a été montré que les personnes les plus exposées aux postures sédentaires présentaient une augmentation du taux de mortalité toutes causes confondues et du taux de mortalité cardiovasculaire", expliquent des chercheurs de l'INRS dans un nouveau rapport.

Dans un nouveau rapport très complet, l'institut national de recherche et de sécurité (INRS) décrit les conséquences potentielles de la sédentarité professionnelle sur la santé.

"Une posture sédentaire se caractérise par une posture assise ou allongée maintenue dans le temps et associée à une très faible dépense énergétique", indiquent d’abord les auteurs du document Laurent Kerangueven et Kévin Desbrosses. "Au travail, ces postures sédentaires sont souvent induites par l’organisation ou l’aménagement du poste impliquant le maintien prolongé de la posture assise. C’est par exemple le cas lors d’un travail sur écran, lors de réunions ou lors de tâches d’assemblage de petits éléments dans le secteur industriel", ajoutent-ils.

La sédentarité au travail augmente le taux de mortalité

L’exposition aux postures sédentaires est associée à de nombreux effets sur la santé. "Il a été montré que les personnes les plus exposées aux postures sédentaires présentaient une augmentation du taux de mortalité toutes causes confondues et du taux de mortalité cardiovasculaire", expliquent les chercheurs de l’INRS.



"Des études épidémiologies mettent également en évidence des liens entre l’exposition aux postures sédentaires et la survenue de certaines formes de cancer", soulignent-ils."Par ailleurs, il a été décrit un risque accru de développer de l’obésité, un diabète de type 2 ou des pathologies cardiovasculaires avec l’augmentation du temps d’exposition aux postures sédentaires", écrivent-ils.

"Enfin, plusieurs études ont révélé une association entre postures sédentaires et troubles musculosquelettiques (TMS) - notamment des lombalgies - ou encore des effets sur la santé mentale", notent-ils.

Santé : comment lutter contre la sédentarité au travail ?

Au vu de tous ces maux, comment combattre la sédentarité au travail ? "L’objectif est de créer les conditions permettant aux salariés de rompre régulièrement les périodes passées en postures sédentaires, idéalement toutes les 30 minutes, et de limiter leur durée cumulée, idéalement à 5 heures par jour", estiment Laurent Kerangueven et Kévin Desbrosses. "Le travail assis ne doit toutefois pas être banni complètement et être remplacé par exemple intégralement par du travail debout, car ce dernier peut entraîner sur la durée d’autres problèmes de santé (insuffisance circulatoire, douleurs au niveau du dos…)", détaillent-ils.

"C’est l’alternance entre différentes postures de travail qui est à privilégier pour lutter contre les risques liés aux postures sédentaires. Il n’existe pas de posture idéale, l’idéal est de varier les postures !", concluent-ils.

