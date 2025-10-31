Chargeurs, jouets, bijoux : les produits des sites chinois sont-ils risqués pour la santé ?

L'ESSENTIEL D’après l’UFC-Que Choisir, 69 % des articles vendus sur Shein et Temu ne respectent pas les normes en vigueur dans l’Union européenne.

Parmi les chargeurs, bijoux et jouets analysés, 57 % accroissent le risque d’intoxication, d’allergie, d’étouffement, de brûlure ou d’incendie.

L’association contre-indique leur achat et appelle à la prudence "en les utilisant, surtout s’ils sont destinés à de jeunes enfants."

Ces dernières années, de nombreuses personnes ont passé commande sur les sites chinois Shein et Temu. En 2024, "4,6 milliards de petits colis en provenance de Chine auraient inondé l’Union européenne (UE), selon la Commission européenne, soit quelque 12 millions par jour. C’est le double de l’année précédente et trois fois plus qu’en 2022", indique l’UFC-Que Choisir dans un récent communiqué. La raison est simple : les produits vendus sur ses plateformes sont très abordables, mais à quel prix pour la santé ? C’est la question à laquelle ont voulu répondre les experts de l’association de consommateurs.

Pour cela, ils se sont procurés 27 chargeurs USB, 27 jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans et 27 bijoux sur chacune des deux plateformes. "Si nous avons clairement ciblé ces catégories, la sélection des articles, elle, s’est faite de manière complètement aléatoire. Notre seule exigence était qu’ils soient vendus sur la place de marché, c’est-à-dire par des tiers plutôt que par les plateformes elles-mêmes. Une fois reçus, nous avons vérifié la présence des marquages obligatoires et nous les avons soumis à une série de tests chimiques, mécaniques ou électriques en laboratoire."

Allergie, intoxication, brûlure… 57 % des produits font courir un risque aux utilisateurs

Verdict : 69 % des produits ne répondent pas aux normes en vigueur dans l’Union européenne et 57 % faisaient courir un risque réel d’intoxication, d’allergie, d’étouffement, de brûlure ou d’incendie à leurs utilisateurs. Dans le détail, la plupart des chargeurs examinés n’ont pas résisté aux tests mécaniques auxquels nous les avons soumis. De plus, les broches se sont tordues ou tournées trop facilement, ou bien le boîtier s’est cassé lors de la chute. Autre constat : sur 4 chargeurs, les circuits à haute et basse tension étaient trop proches l’un de l’autre, risquant de provoquer des arcs électriques et 14 ont chauffé au-delà des températures maximales autorisées de 77 °C et 87 °C. D’après l’UCF-Que Choisir, ces produits mal conçus et fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité augmentent le risque de brûlure, de choc électrique et d’incendie.

Côté jouets, la qualité de fabrication est aussi "catastrophique", ce qui représente un danger pour les enfants. En effet, le bruit émis par une balle sonore, par exemple, atteignait un niveau de 115 décibels, autant que celui d’un marteau-piqueur. Sur deux produits achetés sur Temu, des substances dangereuses, comme le formaldéhyde et le nonylphénol éthoxylate (un perturbateur endocrinien), dépassant très largement les normes autorisées ont été détectées. En outre, le compartiment des batteries de trois modèles s’est ouvert trop facilement à cause de la faible résistance de la vis de protection. D’autres petites pièces se détachent également très facilement. "Le risque qu’un enfant les ingère et s’étouffe est loin d’être négligeable."

Attention aux articles destinés aux jeunes enfants

Selon les résultats, des risques ont été mis en avant pour les bijoux. "Nous avons trouvé sur plusieurs d’entre eux des taux très importants de cadmium et de nickel, deux métaux hautement toxiques qui n’ont rien à faire sur des articles destinés au grand public, qui plus est lorsqu’ils sont en contact avec la peau et susceptibles d’être portés à la bouche." Les tests ont montré qu’un des bijoux achetés sur Shein était composé à 87 % de cadmium, soit 8.700 fois la norme autorisée de 100 mg/kg. Face à ces données alarmantes, l’UFC-Que Choisir déconseille fortement d’acheter ces articles "trop bas de gamme. Et si vous en avez chez vous, méfiance en les utilisant, surtout s’ils sont destinés à de jeunes enfants."