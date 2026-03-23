L'humour et le rire, un effet «turbo» pour la mémoire ?

L'ESSENTIEL Selon l’Observatoire B2V des Mémoires, les performances d'apprentissage augmentent lorsque l’on rit.

Plus précisément, l’humour favorise la mémoire de travail, la compréhension d'un scénario humoristique et la mémoire à long terme.

Des études ont montré que le fait de rigoler entraînait une hausse du gain de mémorisation de 10 %.

Rigoler, c’est "une réponse naturelle du corps à un sentiment de joie, d’amusement ou de surprise", nous avait indiqué Maguy Metais, professeure du yoga du rire qui intervient ponctuellement aux Thermes de Luchon et présidente de l’association Joie et Bien-être 31. Accessible à tous, le rire est, selon la spécialiste, bénéfique à court et à long terme pour la santé mentale et physique.

Dans le détail, le fait de plaisanter réduit le stress. "Lorsque l’on est angoissé, notre diaphragme est bloqué. Grâce à un rire abdominal, plutôt que thoracique, on vient débloquer cet organe et, en parallèle, on oxygène notre cerveau." De plus, en rigolant, on sécrète plus de sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans la gestion des humeurs et associé à l'état de bonheur. "On fait le plein d’énergie grâce aux endorphines, surnommées hormones du bonheur, produites." Sur le plan physique, le rire favorise un sommeil plus profond et long, une meilleure digestion, la stimulation des défenses naturelles de l’organisme. "On constate aussi que le rire fait baisser la pression artérielle, la fréquence cardiaque et les taux de cortisol, ce qui préserve le système cardiovasculaire."

Le rire augmente les performances d'apprentissage

D’après Maguy Metais, rire permet de libérer les tensions et les idées liées au surmenage, ce qui augmente la concentration et la productivité. Est-ce les seuls bienfaits sur la cognition ? C’est la question que se sont posés les chercheurs de l’Observatoire B2V des Mémoires. Ils se sont ainsi penchés sur le sujet et ont constaté que le rire peut booster la mémoire. Selon eux, l’humour augmente les performances d'apprentissage en canalisant et maintenant l'attention soutenue. "Les mécanismes cognitifs mobilisés sont multiples : la mémoire de travail (verbale comme visuelle), la compréhension d'un scénario humoristique (histoire drôle, sketch, saynète) qui mobilise le second degré et l'absurde, ainsi que la mémoire à long terme (entraînée pour identifier les protagonistes, décoder le vocabulaire détourné ou saisir le comique de situation)."

Le gain de mémorisation atteint 10 % grâce à l’humour

Les scientifiques confirment que le rire améliore la concentration, mais aussi la motivation, la relaxation et la créativité. Des études, mesurant l'effet de trois à quatre moments d'humour par session de cours, ont montré que le gain de mémorisation atteignait 10 % par rapport à un cours dit « neutre » donné par le même enseignant. Les bienfais sur la mémoire ont aussi été quantifiés dans des recherches conduites à l'Université de Ratisbonne (Allemagne). Dans le cadre de celles-ci, les volontaires exposés à des photos de scènes difficiles accompagnées de légendes humoristiques ont ressenti moins de stress que ceux confrontés aux mêmes images avec légendes factuelles, mais ont aussi mieux mémorisé, de façon contre-intuitive, l'allure générale et les détails des clichés.

Face à ces données, l’Observatoire B2V des Mémoires souligne que "l’humour favorise le recrutement des ressources d’attention et les opérations mentales nécessaires à des processus de contrôle tels que l’inhibition et la mise à jour." En revanche, son utilisation de manière inappropriée peut produire l'effet inverse et nuire à la mémorisation, en envahissant le champ attentionnel au détriment du message à retenir.