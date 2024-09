Sécheresse oculaire : le rire comme solution pour réduire les symptômes ?

L'ESSENTIEL La thérapie par le rire a de nombreux bénéfices santé, notamment sur la réduction de l’anxiété ou des douleurs chroniques.

Une équipe de chercheurs a également suggéré que la rigologie pourrait diminuer la sécheresse oculaire.

D’après leurs résultats, les exercices de rire seraient aussi efficaces que les gouttes de collyre pour traiter la sécheresse oculaire.

Booster son système immunitaire, réduire l’anxiété, soulager les douleurs chroniques… Les bienfaits santé de la thérapie par le rire, ou rigologie, ont été démontrés dans de nombreuses études. Mais cette méthode pourrait-elle réduire d’autres symptômes, tels que la sécheresse oculaire ? C’est la problématique à laquelle se sont intéressés des scientifiques chinois et britanniques.

Le rire plus efficace que le collyre pour soulager les yeux secs ?

Pour les besoins de cette recherche, publiée dans la revue BMJ, l’équipe a recruté 283 participants âgés de 18 à 45 ans dont la sécheresse oculaire a été évaluée à l’aide du score OSDI (ocular surface disease index). Les volontaires ont été divisés en deux groupes : le premier a reçu des exercices de rigologie tandis que le second a bénéficié de gouttes oculaires d'acide hyaluronique sodique à 0,1 %.

Dans le cadre de la thérapie du rire, les participants ont regardé une vidéo d’instruction, puis ont répété les phrases suivantes : "Hee hee hee, hah hah hah, cheese cheese, cheek cheek cheek, hah hah hah hah hah" 30 fois par session de cinq minutes. Durant les exercices, ils ont également utilisé une application mobile de reconnaissance faciale pour normaliser l'exercice et améliorer les mouvements du visage.

De son côté, le groupe de contrôle a appliqué le collyre dans les deux yeux quatre fois par jour pendant huit semaines en suivant la fréquence d'utilisation via la même application. Huit semaines après le début de l’étude, les traitements ont été arrêtés et le score OSDI a été mesuré durant les semaines 10 et 12.

Sécheresse oculaire : "l'exercice du rire pourrait servir de traitement de première intention"

D’après les résultats, le score OSDI était inférieur de 10,5 points, ce qui indiquait moins d’inconfort visuel, dans le groupe ayant pratiqué la thérapie par le rire. Concernant le second panel, le score était de 8,83. Pour les scientifiques, cela suggère que les exercices de rire n'étaient pas moins efficaces que les gouttes ophtalmiques pour traiter la sécheresse oculaire même s’ils reconnaissent que certaines limites ont pu influencer les conclusions. "En tant qu'intervention sûre, respectueuse de l'environnement et peu coûteuse, l'exercice du rire pourrait servir de traitement de première intention à domicile pour les personnes souffrant de sécheresse oculaire symptomatique et d'une coloration limitée de la cornée", ont-ils souligné.