Faire de l’exercice pourrait soulager les yeux secs et irrités

L'ESSENTIEL L’activité physique contribue à l’amélioration du temps de rupture des larmes, de la sécrétion lacrymale et de l'acuité visuelle.

Il est recommandé aux adultes de 18 à 64 ans de consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d’endurance d’intensité modérée.

On le sait : le sport est bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l’esprit. D’après un groupe international de chercheurs, faire de l’exercice serait également efficace pour apaiser les yeux irrités et secs. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont réalisé une étude publiée dans la revue Experimental Eye Research. "Au lieu de devoir utiliser des gouttes ou d'autres traitements alternatifs, notre étude visait à déterminer si le fait de rester physiquement actif peut être une mesure préventive efficace contre la sécheresse", a déclaré Heinz Otchere, auteur des recherches, dans un communiqué de l’université de Waterloo au Canada.

Afin de mener à bien leurs travaux, ils ont recruté 52 personnes âgées de 18 à 25 ans. Certains des volontaires étaient des athlètes. Ils ont été divisés en deux groupes. Le premier, composé de sportifs, a pratiqué une activité sportive au moins cinq fois par semaine. Le reste des participants ont fait du sport une fois par semaine. Les chercheurs de l'université de Cape Coast, au Ghana, ont effectué des examens oculaires avant et cinq minutes après chaque séance, au cours desquels la sécrétion de larmes et le temps de rupture des larmes ont été évalués.

L’activité physique, le remède pour améliorer la qualité et le confort oculaire

D’après les résultats, une augmentation significative de la quantité de larmes et la stabilité du film lacrymal, qui tapisse la cornée, a été constatée chez les adultes des deux groupes après la pratique d’une activité physique. Une amélioration de l’acuité visuelle a également été observée chez tous les participants. Cependant, les athlètes ont vu une amélioration beaucoup plus importante que les non-sportifs.

"Le sexe n'a eu aucune influence sur les différences dans les mesures de la fonction lacrymale entre les athlètes et les non-athlètes après l'exercice. La durée de l'exercice a montré un effet limité sur la stabilité du film lacrymal après l'exercice", peut-on lire dans les recherches.

"Il peut être difficile pour les personnes de faire régulièrement de l'exercice quand on leur demande de travailler des heures de plus en plus longues devant des écrans. Cependant, nos résultats montrent que l'activité physique peut être vraiment importante non seulement pour notre bien-être général, mais aussi pour notre santé oculaire", a conclu Heinz Otchere.