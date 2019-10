Faire de l’exercice avant le petit déjeuner est meilleur pour la santé

Et si pour vous maintenir en forme et vous muscler, vous reportiez votre petit déjeuner après votre séance sportive plutôt que de le prendre avant de vous entraîner ?

C’est la conclusion à laquelle sont parvenus des cherches des universités de Bath et de Birmingham, en Angleterre. Dans une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ils expliquent que pour mieux contrôler notre glycémie et brûler davantage de graisses, mieux vaut prendre son petit déjeuner après avoir pratiqué un exercice physique, et non l’inverse.

Une amélioration significative de l’état de santé

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi pendant 6 semaines 30 hommes obèses ou en surpoids. Leurs données ont ensuite été comparées à celles de deux groupes : l’un a pris son petit déjeuner avant de faire de l’exercice, l’autre après ; et enfin à celles d’un groupe témoin.

Ils ont découvert que le jeûne de la nuit couplé à l’absence de petit déjeuner permettait de brûler jusqu’à deux fois plus de graisse provenant des tissus graisseux car celle-ci était utilisée par les muscles comme carburant.

Si l’expérience n’a pas entraîné de perte de poids significative, les chercheurs ont constaté que le corps des participants ayant retardé leur petit déjeuner répondait mieux à l’insuline, ce qui leur a permis de mieux contrôler leur glycémie. À terme, cela pourrait potentiellement favoriser la diminution de risque de diabète et de maladie cardiaque.

“Nos résultats suggèrent qu'un changement du moment où vous mangez par rapport à celui où vous faites de l'exercice peut entraîner des changements profonds et positifs pour votre santé globale”, explique le Dr Javier Gonzalez du département de Santé de l'université de Bath. “Nous avons constaté que les hommes de l'étude qui faisaient de l'exercice avant le petit déjeuner brûlaient deux fois plus de graisse que ceux qui faisaient de l'exercice après. Fait important, bien que cela n'ait pas eu d'effet sur la perte de poids, cela a considérablement amélioré leur état de santé général.”

Une meilleure réponse musculaire à l’insuline

Autre différence entre le groupe faisant de l’exercice avant de petit déjeuner et les autres participants : leurs muscles étaient plus sensibles à l’insuline et présentaient une augmentation plus importante des protéines impliquées dans le transport du glucose de la circulation sanguine vers les muscles.

“Ce travail suggère que l'exercice physique à jeun peut augmenter les bienfaits de l'exercice pour la santé des individus, sans modifier l'intensité, la durée ou la perception de leur effort”, analyse le Dr Gareth Wallis, de l'université de Birmingham et co-auteur de l’étude. “Nous devons maintenant explorer les effets à long terme de ce type d'exercice et déterminer si les femmes en bénéficient de la même manière que les hommes”, conclut-il.