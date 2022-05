Risque cardiaque : ce qui différencie les femmes des hommes

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont identifié différents facteurs de risque déclencheurs d’une crise cardiaque chez les hommes et les femmes jeunes

En France, 200 femmes meurent chaque jour d’un arrêt cardiaque soit six fois plus que du cancer du sein

On savait que les jeunes femmes ont un risque deux fois plus élevé de mourir après un infarctus aigus du myocarde (IAM) que les hommes du même âge. Une nouvelle étude menée par Yale et parue dans le Jama Network Open a conclu que les jeunes hommes et les jeunes femmes âgés de 55 ans et moins, présentent souvent des facteurs de risque différents.

Sept facteurs de risque

D’après les chercheurs, sept facteurs de risque - dont le diabète, la dépression, l'hypertension ou la pression artérielle élevée, le tabagisme actuel, les antécédents familiaux d'IAM, le faible revenu du ménage et l'hypercholestérolémie - ont été associés à un risque accru d'IAM chez les femmes.

L'association la plus forte était le diabète, suivi du tabagisme actuel, de la dépression, de l'hypertension, du faible revenu du ménage et des antécédents familiaux d'IAM. Chez les hommes, le tabagisme actuel et les antécédents familiaux d'IAM étaient les principaux facteurs de risque.

Certains de ces facteurs - dont l'hypertension, le diabète, la dépression et la pauvreté - ont un impact plus important sur les jeunes femmes que sur les jeunes hommes, ont constaté les experts.

Importance d’étudier les jeunes femmes

Alors que les taux d'IAM chez les jeunes femmes ont augmenté ces dernières années, cette étude montre l'importance d'étudier spécifiquement les jeunes femmes victimes de crises cardiaques “un groupe qui a été largement négligé dans de nombreuses études et qui est pourtant aussi important que le nombre de jeunes femmes chez qui on a diagnostiqué un cancer du sein", d’après le Dr Harlan M. Krumholz, professeur de médecine à Yale et auteur principal de l'article.

Les femmes plus jeunes représentent environ 5 % de toutes les crises cardiaques qui surviennent aux États-Unis chaque année. "Ce petit pourcentage a des répercussions sur un grand nombre de personnes, car un grand nombre d'IAM se produisent chaque année aux États-Unis", a déclaré Yuan Lu, professeur adjoint à la Yale School of Medicine et autrice principale de l'étude "Chaque année, environ 40 000 jeunes femmes sont hospitalisées pour un IAM, et les maladies cardiaques sont la principale cause de décès dans cette tranche d'âge."



Importance de l’éducation

Lu a souligné l'importance de l'éducation. "Lorsque nous parlons de crise cardiaque chez les jeunes femmes, les gens ne sont souvent pas au courant", a-t-elle déclaré.

En effet, les recherches sur la crise cardiaque ont porté principalement sur les hommes alors que certains de leurs symptômes sont différents de ceux des hommes.

Ainsi, il peut arriver que les signes d'une crise cardiaque passent inaperçus chez les femmes, leurs proches et les professionnels, qui attribuent leurs symptômes à un autre problème de santé, aux effets secondaires d'un médicament ou estiment qu’ils sont anodins. Par conséquent, les femmes n'obtiennent pas toujours les soins dont elles ont besoin pour prévenir les complications découlant d'une crise cardiaque et la mort.

Symptômes différents

La douleur thoracique est le symptôme le plus courant chez les deux sexes, mais les femmes risquent également d'éprouver les symptômes suivants : une fatigue inhabituelle qui s'aggrave lors de l'activité, une difficulté à respirer, des brûlures d'estomac qui ne sont pas soulagées par les antiacides, des nausées et/ou des vomissements qui ne sont pas soulagés par les antiacides, de l'anxiété, une sensation de serrement et de douleur dans la poitrine qui peut s'étendre jusqu'au cou, à la mâchoire et aux épaules, une faiblesse généralisée, un teint plus pâle que d'habitude et des sueurs.

Personnes plus jeunes

Alors qu’aux Etats-Unis, les taux d'hospitalisation pour les crises cardiaques ont diminué avec le temps, on constate que la proportion de personnes plus jeunes qui sont hospitalisées pour une crise cardiaque augmente. "Il semble donc qu'il y ait une tendance générale à ce que l'IAM survienne plus tôt dans la vie, ce qui rend la prévention des crises cardiaques chez les plus jeunes, particulièrement importante” a déclaré Yuan Lu.