Risque d’infarctus et d’AVC : les effets positifs d’un médicament contre la goutte

L'ESSENTIEL La colchicine est un traitement contre la goutte qui a des propriétés anti-inflammatoires.

Une étude montre que ce médicament réduit aussi les risques d'infarctus et d'AVC.

Pour les chercheurs, la colchicine représente une option prometteuse peu coûteuse et accessible pour la prévention de ces troubles cardiovasculaires.

Pour trouver de nouveaux traitements prometteurs, les scientifiques passent parfois tout simplement les armoires à pharmacie au crible. En faisant cela, une équipe de recherche européenne a remarqué que la colchicine, un anti-inflammatoire couramment prescrit contre la goutte, réduisait aussi les risques d’infarctus et d’accidents vasculaires cérébraux.

L’étude a été publiée dans la revue Cochrane le 13 novembre 2025.

La colchicine réduit les risques d’AVC et de crise cardiaque

Les chercheurs ont repris 12 essais contrôlés randomisés portant sur près de 23.000 personnes ayant des antécédents de maladie cardiaque, d'infarctus ou d'AVC. La moitié des patients ont eu le traitement contre la goutte pendant au moins 6 mois, à des doses de 0,5 mg une ou deux fois par jour. Les autres participants avaient soit un placebo, soit aucun traitement supplémentaire en plus des soins habituels.

L’analyse des données montre que les personnes ayant eu de la colchicine à faible dose présentaient un risque moindre de troubles cardiovasculaires. "Pour 1.000 personnes traitées, il y a eu 9 crises cardiaques et 8 accidents vasculaires cérébraux de moins par rapport à celles qui ne prenaient pas le médicament. Bien qu'aucun événement indésirable grave n'ait été identifié, les patients qui ont pris de la colchicine étaient plus susceptibles d'avoir des effets secondaires gastriques ou digestifs, mais ceux-ci étaient généralement légers et ne duraient pas longtemps", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

Colchicine : un médicament peu coûteux et facilement accessible

"De telles réductions (des risques) peuvent faire une réelle différence pour les patients vivant avec un risque cardiovasculaire permanent", se félicite le Dr Ramin Ebrahimi, co-auteur principal de l’étude et chercheur à l'université de médecine de Greifswald (Allemagne).

Le chercheur et ses collègues mettent également en avant le coût modéré et la disponibilité de la colchicine. Toutefois, des travaux supplémentaires sont nécessaires avant de proposer l’anti-inflammatoire aux personnes cardiaques, notamment pour "étudier les avantages et les inconvénients de la colchicine à faible dose dans les sous-groupes pertinents et dans des indications spécifiques, telles que l'utilisation à long terme chez les personnes atteintes d'une maladie coronarienne stable par rapport à une utilisation limitée dans le temps après un syndrome coronarien aigu".