Colchicine : il aurait tué sa femme avec un médicament contre la goutte

L'ESSENTIEL Un homme va comparaître devant le tribunal ce premier novembre pour avoir tué sa femme en l’empoisonnant avec de la colchicine.

La colchicine est un médicament contre la goutte et la fièvre méditerranéenne familiale.

Les intoxications liées à ce type de médicament sont rares mais elles peuvent être graves voire mortelles.

Comme souvent, la réalité dépasse la fiction. En témoigne l’histoire de l’homme qui va comparaître devant le tribunal ce premier novembre pour avoir tué sa femme en l’empoisonnant avec de la colchicine, un médicament utilisé pour traiter la goutte.

De la colchicine dans le sang et l'urine de la victime

Connor Bowman, 30 ans, a été arrêté le vendredi 20 octobre 2023, selon les documents fournis par le tribunal du comté d’Olmsted, aux Etats-Unis. Le 16 aôut dernier, sa femme Betty a été transportée d'urgence à l’hôpital en raison de graves troubles gastro-intestinaux et d'une déshydratation sévère que le personnel soignant a d'abord considérés comme une intoxication alimentaire. Son état s'est rapidement détérioré et elle est décédée le 20 août à la suite de la défaillance d'un organe vital.



Le lendemain, le médecin légiste a informé la police locale qu’il trouvait la mort de Betty suspecte, ce qui a déclenché l’ouverture d’une enquête. Au cours de leurs recherches, les policiers ont appris que le couple était en passe de divorcer à la suite d'une infidélité et d'une détérioration de leur relation. Ils ont aussi été informés que la veille de son admission aux urgences, Betty avait envoyé un message à une amie en lui expliquant qu’elle buvait un verre avec son mari, suite à quoi elle avait été malade toute la nuit. Ils ont également découvert que Connor Bowman avait suivi des études de médecine et de pharmacie tout en travaillant en parallèle dans un centre de lutte antipoison.



Alertés par ce profil, les enquêteurs ont demandé une nouvelle expertise toxicologique du corps de Betty, dont les résultats ont révélé la présence de colchicine dans son sang et son urine alors que rien n'indiquait que ce médicament lui avait été prescrit.

Quels sont les symptômes d'une intoxication à la colchicine ?

"La colchicine est un alcaloïde extrait de deux plantes de la famille des liliacées, le colchique d’automne (Colchicum autumnale) et le lis glorieux (Gloriosa superba), ayant plusieurs propriétés curatives, dont des effets anti-inflammatoires reconnus comme étant bénéfiques depuis des siècles pour soulager les patients atteints de goutte et pour traiter la fièvre méditerranéenne familiale", précise l’Institut national de santé publique du Québec.



La dangerosité de la colchicine dépend de la dose ingérée. Les intoxications liées à ce type de médicament sont rares mais elles peuvent être graves voire mortelles (atteintes respiratoires, cardiovasculaires, hématologiques, neurologiques, etc.).



"Les premiers symptômes de surdosage en colchicine sont digestifs : diarrhées, nausées, vomissements. Les patients doivent être informés et savoir reconnaître ces signes évocateurs. En leur présence, ils doivent consulter rapidement le médecin et la posologie de colchicine doit être réduite ou le traitement arrêté", conclut le Vidal.