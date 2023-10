Perte de cheveux et calvitie : quelles sont les causes de l'alopécie ?

L'ESSENTIEL Les hommes sont davantage concernés par la calvitie que les femmes.

La cause principale est l’alopécie androgénétique, due à une prédisposition génétique et à l’action des androgènes, des hormones sexuelles.

Chaque jour, nous perdons entre 50 et 100 cheveux.

25 % des hommes ont une calvitie avant 65 ans et 31 % après cet âge, selon un sondage IFOP. Chez les femmes, le phénomène est moins présent : seules 2 % sont touchées avant 65 ans et 3 % après.

Alopécie : quelles sont les causes de la perte de cheveux et de la calvitie ?

La chute de cheveux - mais aussi de poils, car cela peut concerner tout le corps - est appelée alopécie. La cause la plus fréquente de la calvitie est l’alopécie androgénétique, qui résulte de deux facteurs : une prédisposition génétique (le chromosome X, transmis aux hommes par leur mère) et l’action des androgènes, des hormones sexuelles mâles mais qui sont aussi présentes chez les femmes.

“En présence d’un terrain génétique favorable, les follicules pileux (zone de production du sébum et du poil) du dessus du crâne sont particulièrement sensibles à l’action des androgènes, et en particulier d’une substance dérivée de la testostérone (la DHT, dihydrotestostérone), explique le Vidal. Sous l’action de cette hormone, le cycle de pousse du cheveu est accéléré et raccourci. Le cheveu devient plus fin, moins foncé et tombe plus vite. Les 20 à 25 cycles de pousse censés durer toute la vie sont épuisés en quelques années.”

Chez les femmes, l’alopécie androgénétique peut aussi être favorisée par d’autres facteurs : les contraceptifs oraux, les traitements hormonaux de la ménopause, le stress ou encore l’excès de cholestérol sanguin.

Alopécie : plusieurs traitements pour limiter la perte de cheveux et la calvitie

Le Manuel MSD liste aussi d’autres causes à l’alopécie : la prise de certains médicaments (notamment chimiothérapie), la pelade (une perte soudaine de plaques de cheveux sans cause évidente), certaines infections mycosiques (comme la teigne du cuir chevelu), un traumatisme important, etc.

Les lésions des follicules pileux peuvent aussi venir de l’alopécie de traction, c’est-à-dire la chute de cheveux due à une traction constante, notamment causée par certaines coiffures : les nattes, les bigoudis, les queues de cheval, etc.

Le traitement de l’alopécie dépend donc de sa cause. Mais pour celle qui est la plus courante, l’alopécie androgénétique, il existe plusieurs traitements pour limiter sa progression. En cas de chute de cheveux, le mieux est d’en parler avec votre médecin qui pourra poser le bon diagnostic et vous proposer la meilleure solution. Mais ne vous inquiétez pas trop non plus : chaque jour, il est totalement normal de perdre entre 50 et 100 cheveux.