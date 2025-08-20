Les mouvements des yeux pourraient aider à repérer le déclin cognitif

L'ESSENTIEL Les mouvements des yeux sont étroitement liés aux processus d'encodage et de récupération des informations visuelles.

Ils sont différents chez les personnes en bonne santé et chez les patients souffrant de déclin cognitif ou d'amnésie.

Ainsi, l'examen des mouvements oculaires lors d'un exercice de mémorisation pourrait aider à repérer le déclin cognitif.

Les yeux ne seraient pas uniquement le reflet de l’âme. Ils permettraient aussi de voir la santé de nos fonctions cognitives. Des chercheurs canadiens et antillais ont découvert qu’en observant les mouvements oculaires, il était possible de repérer les personnes souffrant de déclin cognitif ou de troubles de la mémoire.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue PNAS le 11 août 2025.

Les mouvements des yeux trahissent les difficultés cognitives

Depuis de nombreuses années, nous savons que les mouvements des yeux participent aux processus d’encodage et de récupération des informations visuelles qui nous entourent. Afin de déterminer s’ils sont aussi un moyen de repérer les personnes ayant des troubles cognitifs, les chercheurs ont réuni 106 participants répartis dans cinq groupes : jeunes adultes, personnes âgées en bonne santé, personnes à risque de déclin cognitif importante, malades atteints de déficience cognitive légère (MCI) et patients souffrant d'amnésie. Tous les volontaires ont participé à deux expériences.

Lors de la première, ils devaient regarder une série de 120 images distinctes réparties pendant 5 secondes réparties en 3 blocs. Ce test permettait d’évaluer la "similitude du regard idiosyncratique". C'est-à-dire la corrélation moyenne des mouvements oculaires pour chaque image avec les mouvements oculaires pour l’ensemble des images d’un même bloc. Une faible similitude du regard idiosyncratique montre que la personne a un modèle de codage unique à chaque image. Par contre, un score élevé reflète un modèle plus générique d'encodage.

L’analyse des données a montré que la similarité du regard idiosyncrasique a augmenté de façon linéaire entre les groupes classés selon leur fonction mnésique présumée. Ainsi, le score le plus faible était observé chez les jeunes adultes et le plus élevé chez les personnes amnésiques. Par ailleurs, la visualisation exploratoire (c'est-à-dire le fait de bouger les yeux pour regarder différents éléments d'une image) étaient plus réduite chez les personnes ayant des troubles de la mémoire.

Au cours de la deuxième expérience, l’équipe a utilisé le même ensemble d'images, présentant 60 clichés une fois et 60 autres trois fois pendant 5 secondes pour mesurer la "similarité du regard répétitif". Cette approche permet de déterminer si les participants repéraient systématiquement les mêmes caractéristiques lorsqu’on leur présente plusieurs fois une même image ou s’ils mémorisaient de nouveaux éléments à chaque fois.

Résultat : le groupe de jeunes adultes en bonne santé codait des caractéristiques différentes à chaque présentation. En revanche, les participants ayant des problèmes de mémoire ou un déclin cognitif avaient tendance à se concentrer sur les mêmes éléments chaque fois qu'ils voyaient l'image.

Autre constat : les schémas de comportement de visualisation étaient propres à chaque groupe.

Troubles cognitifs : les mouvements oculaires comme outil de dépistage

Les deux expériences menées conduisent les chercheurs à conclure que le déclin de la mémoire est associé à une exploration visuelle réduite ainsi qu’à un codage et une différenciation moins efficaces des images. Pour eux, l’étude des mouvements oculaires pourrait ainsi aider à repérer les personnes qui souffrent de déclin cognitif. Toutefois, ils reconnaissent que des travaux supplémentaires sont nécessaires avant son usage comme outil de dépistage.

"La valeur du suivi oculaire par rapport aux tests neuropsychologiques standard est qu'il est non invasif, rentable et, peut-être le plus important, universel", a précisé l’auteure principale, Dr Jordana S. Wynn à Medscape Medical News. "Presque tout le monde – quel que soit son âge, ses capacités ou sa langue – peut voir des images sur un écran, donc créer un outil de dépistage qui ne repose pas sur des réponses écrites ou verbales serait particulièrement pratique."