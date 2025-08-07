Ses poches sous les yeux cachaient… une leucémie

L'ESSENTIEL Lizzie Spear, une Anglaise de 56 ans, a découvert qu’elle souffrait d’une leucémie lymphoblastique aiguë après avoir consulté pour de simples poches sous les yeux.

Cette maladie se caractérise par une transformation des lymphocytes deviennent cancéreux et remplacent les cellules normales de la moelle osseuse.

Grâce à une greffe de cellules souches de sa fille, puis à une thérapie CAR-T très coûteuse, elle a pu être soignée et est aujourd’hui en rémission.

“Ma fille Lowri m'a dit : "Maman, je pense que tu devrais aller voir ton médecin généraliste, tu n'as pas l'air très bien", raconte Lizzie Spear, une Anglaise de 56 ans, au Mirror. J'avais des poches sous les yeux incroyablement grosses, ce que j'attribuais à la fatigue, car je dormais mal. J'ai même dit à Lowri que je n'allais pas faire perdre son temps au médecin avec un problème esthétique, mais elle m'a convaincue d'y aller”.

Une greffe de cellules souches pour traiter la leucémie lymphoblastique aiguë

Le conseil de sa fille lui a certainement sauvé la vie. En février 2021, Lizzie Spear est donc allée consulter son médecin traitant pour les proches qu’elle avait sous les yeux. Le praticien lui prescrit des analyses de sang, dont les résultats semblent inquiétants. La patiente doit alors se rendre en urgence à l’hôpital pour faire des examens complémentaires, notamment une biopsie de la moelle osseuse.

Avec ces informations complémentaires, les médecins identifient précisément la pathologie dont Lizzie Spear est atteinte : une leucémie lymphoblastique aiguë. Il s’agit d’une “maladie potentiellement mortelle dans laquelle les cellules qui se transforment normalement en lymphocytes deviennent cancéreuses et remplacent rapidement les cellules normales de la moelle osseuse”, indique le Manuel MSD. Les patients de tout âge peuvent être touchés par cette pathologie, mais elle est plus fréquente chez les enfants.

La leucémie lymphoblastique aiguë peut être traitée de différentes façons. Lizzie Spear a essayé quasiment toutes les options : chimiothérapie, immunothérapie et une greffe de cellules souches. Cette dernière consiste à prélever les cellules indifférenciées chez une personne en bonne santé pour les injecter à celle souffrante pour remplacer les cellules endommagées par la maladie.

“Les médecins ont dit que Lowri était à moitié compatible et, vu la gravité de mon état, c'était notre meilleur espoir”, détaille Lizzie Spear. Sa fille Lowri accepte immédiatement. En septembre 2021, les cellules souches sont transférées de la fille à la mère. La solution fonctionne et la maladie laisse un peu de répit à la famille, quelques mois seulement...

Une thérapie à 500.000 livres sterling

En novembre 2023, la leucémie lymphoblastique aiguë récidive. Les médecins optent alors pour un nouveau traitement : la thérapie CAR-T, qui consiste à modifier, en laboratoire, les lymphocytes T du patient pour qu’ils se fixent aux cellules cancéreuses et les détruisent.

“Ce n'était pas simple, car il faut obtenir l'approbation du comité du Cancer Drugs Fund [un organisme du National Health Service (NHS), le système de santé publique du Royaume-Uni, qui finance les médicaments contre le cancer] et il n'y a aucune garantie de l'obtenir, une perfusion coûte 500.000 livres sterling”, a-t-elle indiqué. En attendant la réponse, l’état de santé de Lizzie Spear s’est détérioré jusqu’à momentanément perdre la vue de l’œil droit et devoir se déplacer en fauteuil roulant. Mais en février 2024, l’approbation est enfin donnée et Lizzie Spear a donc pu bénéficier du traitement… Aujourd’hui, elle est en rémission.