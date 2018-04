Pourquoi la leucémie aiguë lymphoblastique chez les jeunes adultes est-elle mieux soignée en pédiatrie ?

Une nouvelle étude publiée dans Blood Advances, un journal de l’American Society of Hematology, démontre en quoi les adolescents ou jeunes adultes (AJA) atteints d’une leucémie aiguë lymphoblastique sont mieux pris en charge dans des centres pédiatriques.

Cela s’explique par le fait que cette maladie est surtout une maladie de l’enfant. Les protocoles thérapeutiques sont donc plus adaptés en pédiatrie.

Plus de chances de guérison

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont examiné les données sur le cancer de l’Etat de Californie (Etats-Unis), entre 2004 et 2014. Ils ont identifié 1473 patients diagnostiqués d’une leucémie aiguë lymphoblastique entre l’âge de 15 et 39 ans.

Ces patients ont été divisés en fonction du centre de soins dans lequel ils ont été pris en charge. Un centre pour adultes ou un centre pédiatrique.

D’après les résultats, les malades soignés dans un centre pédiatrique avaient un taux de survie supérieur à ceux soignés dans un centre pour adulte. La prise en charge était également meilleure pour ceux qui étaient dans un centre affilié à l’Institut national du cancer.

Les centres pédiatriques sont plus adaptés

"Les médecins et les équipes de traitement en milieu pédiatrique peuvent être plus expérimentés dans la prise en charge de la leucémie aiguë lymphoblastique chez les adolescents et les jeunes adultes, ce qui peut expliquer pourquoi il y a de meilleurs résultats dans ces centres", explique Lori Muffy, chercheur au département de médecine de l’Université de Stanford.

Les médecins y sont plus expérimentés tout simplement parce que cette maladie survient surtout chez l’enfant. La leucémie aiguë lymphoblastique est le type de leucémie le plus commun chez les petits. Ce cancer affecte aussi plus les garçons que les filles. À l’inverse, c’est le type de leucémie le moins commun chez l’adulte.