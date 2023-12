Ostéoporose : le tassement vertébral est-il un signe de la maladie ?

L'ESSENTIEL L’ostéoporose est une maladie osseuse, qui augmente le risque de fracture.

Le terme tassement vertébral est souvent utilisé à tort pour désigner une fracture vertébrale ostéoporotique.

Il est impossible d’être paralysé à la suite d’une fracture vertébrale ostéoporotique.

L’ostéoporose se caractérise par une diminution de la masse de l’os et une dégradation de la structure du tissu qui le compose. En raison de la fragilité des os, cette maladie du squelette augmente considérablement le risque de fractures. Chaque année, près de 490.000 fractures en lien avec l’ostéoporose surviennent en France, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Le terme tassement vertébral est souvent utilisé à tort pour désigner une fracture vertébrale ostéoporotique. "Cette dénomination n’est plus correcte, car pour certains, cela ne signifie pas qu’il y a une fracture, donc aucun dépistage de l’ostéoporose n’est organisé. On se dit que c’est normal de se tasser avec l’âge alors qu’il s’agit d’une véritable fracture de la vertèbre, qui nécessite un dépistage et un traitement de l’ostéoporose. Il faut bannir ce terme", explique la Professeure Karine Briot, rhumatologue, spécialiste de l’ostéoporose et de ses explorations, à l’hôpital Cochin, à Paris.

Quelles sont les différences entre une fracture vertébrale ostéoporotique et une fracture traumatique ?

À partir de 50 ans, les traumatismes faibles à modérés, hormis les accidents de la route, peuvent générer une fracture vertébrale ostéoporotique. Une fracture liée à l’ostéoporose correspond à une chute de sa hauteur.

Dans 75% des cas, une fracture vertébrale ostéoporotique passe inaperçue, car elle est très peu symptomatique. La personne peut avoir quelques douleurs, mais elles souvent mises sur le compte de l’arthrose. Généralement, le patient découvre la fracture à l’occasion d’une radiographie indiquée pour une autre cause. Cette fracture peut cependant provoquer d’intenses douleurs, qui vont pousser à consulter rapidement son médecin.

Fracture vertébrale ostéoporotique : est-ce que l’on risque de se paralyser ?

Comme l’indique la Professeure Karine Briot, les patients craignent souvent d’être paralysés après une facture ostéoporotique. "La paralysie est toutefois impossible. La fracture concerne le corps vertébral, c’est-à-dire la partie devant la vertèbre, qui est à distance des nerfs ou de la moelle épinière. De plus, le mur postérieur de la vertèbre la protège dans le contexte d’une fracture", a-t-elle noté. Il peut y avoir une atteinte du mur postérieur lors d’une fracture secondaire due à un cancer ou à un traumatisme, mais ce n’est pas le cas pour l’ostéoporose.

En cas de suspicion de fracture vertébrale ostéoporotique, le médecin réalise une radiographie avec un bilan biologique minimal, qui permet d’écarter les autres causes potentielles. Une densitométrie osseuse, un examen consistant à mesurer la densité osseuse, peut aussi être effectuée. Si le diagnostic de la fracture ostéoporotique est confirmé, un traitement médicamenteux est indiqué.