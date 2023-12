Ostéoporose : il faut demander le dépistage !

L'ESSENTIEL L'ostéoporose touche 39 % des femmes de 65 ans. Le taux grimpe à 70 % chez les personnes de 80 ans.

Un examen facile et indolore qui coûte environ 40 € permet de dépister les pertes de densité osseuse. Mais, il est peu utilisé.

Les experts de 60 millions de consommateurs appellent ainsi les femmes à le réclamer à leur médecin, s'il ne le propose pas.

Prises par le tourbillon du quotidien, de nombreuses femmes ont tendance à faire passer leur santé après… leur conjoint, leurs enfants ou encore le travail. Un chiffre est très représentatif de ce phénomène. Les Françaises appellent les secours 37 minutes plus tard pour elles que pour leur compagnon, si elles ont les mêmes symptômes cardiovasculaires.

Le magazine 60 millions de consommateurs qui a consacré un hors-série à la santé féminine, appelle les femmes à reprendre la main. "Il faut poser des questions, réclamer des choses à son médecin, même si parfois, on peut être un peu embêté de lui parler franchement ou de demander. Il ne faut pas hésiter", exhorte Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe de la revue. L’un des tests bons à évoquer avec son médecin après 60 ans est l’ostéodensitométrie. Il permet de dépister l'ostéoporose, une pathologie qui touche près de 40 % des femmes de 65 ans et 70 % après 80 ans. “Il s’agit d’un examen auquel le médecin ne pense pas forcément.”

Ostéoporose : un examen permet de détecter la maladie

L’ostéoporose est une maladie du squelette apparaissant le plus souvent avec l'âge qui se caractérise par une diminution de la densité de l’os et une dégradation de la structure de son tissu. Conséquence : les os sont plus fragiles et se cassent plus facilement. La pathologie est à l’origine de 484.000 fractures par an. Et en raison du vieillissement de la population, l’Inserm estime que ce chiffre pourrait atteindre 610.000 en 2034.

L’une des problématiques de l’ostéoporose est que la pathologie est silencieuse. Or, il existe un test pour déterminer la densité minérale osseuse (DMO) d’une personne, et donc dépister la maladie. Appelé ostéodensitométrie, il est facile à réaliser, indolore pour la patiente et coûte environ 40 euros... mais peu utilisé. Pourquoi ? Les conditions de remboursement sont assez restrictives. Il n’est remboursé que pour les femmes qui présentent un ou plusieurs des facteurs de risque suivant :

des antécédents de fracture du col du fémur sans traumatisme chez l’un des parents ;

un indice de masse corporelle ( IMC ) inférieur à 19 ;

une ménopause précoce (avant 40 ans) ;

un antécédent de corticothérapie de plus de trois mois consécutifs.

Le tabagisme qui est l’un des facteurs de risques de l’ostéoporose n’est ainsi pas pris en compte. Interrogée par 60 millions de consommateurs, la Pr Florence Trémollières, endocrinologue et directrice de l’unité Ménopause et prévention de l’ostéoporose au CHU de Toulouse, déplore "ces indications induisent dans la tête des médecins que les femmes sans facteur de risque ne sont pas malades d’ostéoporose. Ce qui est faux, puisque la moitié des femmes atteintes au début de la ménopause ne présentait aucun facteur de risque". Pour elle, ne pas rembourser l’ostéodensitométrie pour toutes les femmes arrivant à la ménopause est “vraiment une erreur de santé publique”.

Ostéodensitométrie : il ne faut pas hésiter à demander le test

En effet, la détection d’une densité minérale osseuse faible en début de ménopause peut aider à prévenir l’ostéoporose. "Le traitement hormonal de la ménopause (THM) est alors la première mesure à envisager, surtout si la femme est aussi gênée par des bouffées de chaleur", a expliqué la Pr Trémollières. Il a été démontré que cette prescription limite la perte osseuse du début de la ménopause. C’est pourquoi il serait essentiel de connaître tôt ses risques d’ostéoporose. Les experts conseillent ainsi aux femmes de demander le dépistage à leur médecin à cette période de leur vie, et cela, même s’il ne le propose pas de lui-même.

Une fois maladie installée, plusieurs traitements aident à limiter sa progression comme les bisphosphonates, le raloxifène et le dénosumab. Mais, leurs effets secondaires étant source de craintes, leurs prescriptions ont tendance à chuter ces dernières années. “Avec les bisphosphonates, une nécrose de l’os de la mâchoire peut apparaître”, reconnaît le Pr Julien Paccou, rhumatologue au CHU de Lille, dans les pages de 60 millions de consommateurs. “Mais elle est rare : un patient sur 10.000, après des années de traitement. Alors que, si on a déjà eu une fracture due à l’ostéoporose, le risque de récidive dans les deux ans menace, lui, une personne sur cinq.”

Il dénonce aussi l’impossibilité de prescrire du romosozumab – médicament qui permet à la fois d’augmenter la formation osseuse et de ralentir sa dégradation – en France alors qu’il est disponible dans de nombreux pays européens, car les autorités sanitaires n’ont pas encore trouvé d’accord sur son prix avec le fabricant.