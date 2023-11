Ostéoporose : doit-on prendre de la vitamine D tous les jours ou tous les mois ?

L'ESSENTIEL La prise de vitamine D est recommandée aux personnes atteintes d’ostéoporose en complément de leur traitement.

Bernard Cortet, rhumatologue et spécialiste de l’ostéoporose au CHU de Lille, recommande une prise tous les mois.

Ce mode d'administration est plus facile à respecter pour les patients.

Des os plus fragiles et un risque de fracture plus élevé : l’ostéoporose est une maladie osseuse qui engendre une baisse de la densité des os. Selon l’Assurance maladie, environ 39 % des femmes, âgées d’environ 65 ans, souffrent d’ostéoporose. Les hommes peuvent aussi être concernés mais la maladie est deux à trois fois plus fréquente chez la femme. Différents médicaments permettent de réduire le risque de fracture, mais en complément, il est nécessaire de combler les éventuelles carences en vitamine D. Bernard Cortet, rhumatologue et spécialiste de l’ostéoporose au CHU de Lille et président du Groupe de recherche et d’information sur les ostéoporoses, fait le point sur la supplémentation en vitamine D chez les personnes atteintes d’ostéoporose.

Ostéoporose : pourquoi prendre de la vitamine D ?

"La vitamine D a un effet au niveau osseux et un certain nombre d’études montrent qu’en cas de mauvais statut vitaminique au début d'un traitement contre l’ostéoporose, celui-ci a une efficacité moindre", explique le professionnel de santé. "La recherche et la correction d’un déficit en calcium et/ou en vitamine D est un préalable indispensable à la mise en route d’un traitement anti-ostéoporotique", note la Haute Autorité de Santé. Le Dr Bernard Cortez rappelle toutefois que cette supplémentation en vitamine D n’est pas un traitement de l’ostéoporose. D’ailleurs, les données scientifiques sont insuffisantes sur sa capacité à prévenir les fractures.

Comment doit-on prendre la vitamine D en cas d’ostéoporose ?

En cas de forte carence en vitamine D, il peut être nécessaire de prendre un dosage élevé de vitamine D pour retrouver un taux normal. "Si on donne une dose massive, il n’y a pas l’effet escompté et même, on peut avoir un effet opposé", prévient le spécialiste. Selon lui, l’idéal est de prendre la vitamine D tous les mois, plutôt que tous les jours, principalement pour des raisons de facilité. "Nous disposons de peu de données concernant le risque osseux et les modalités de prise, indique-t-il. Mais les données que nous avons concernant le risque infectieux montrent que l’efficacité est meilleure en cas de prise journalière." En l’absence de confirmation de ce constat pour l’ostéoporose, le rhumatologue estime qu’il est nécessaire de trouver un compromis entre la facilité de suivi et l’efficacité, "car encore une fois, ce n’est qu’un traitement d’appoint", rappelle-t-il. Les dernières recommandations du Groupe de recherche et d'information sur l'ostéoporose sont de 50.000 UI tous les mois.

Ostéoporose : où trouve-t-on la vitamine D ?

La vitamine D peut être consommée sous différentes formes. "Si le fonctionnement des reins et du foie est correct, il est possible de prendre de la vitamine D native cholécalciférol", conseille le rhumatologue. Elle correspond à la vitamine D d’origine animale, que l’on peut trouver dans les huiles de foies de poissons ou dans certains poissons gras. Mais il existe aussi des compléments de vitamine D, dont certains sont réservés à des cas particuliers, notamment les enfants souffrant de rachitisme.

Même en cas d’ostéoporose, toute supplémentation en vitamine D doit être réalisée après avoir échangé avec un médecin. "Le recours aux compléments alimentaires contenant de la vitamine D peut exposer à des apports trop élevés et provoquer une hypercalcémie, c’est à dire un taux trop élevé de calcium dans le sang, entraînant la calcification de certains tissus, et des conséquences cardiologiques et rénales, prévient l’Anses. Au-delà de l’hypercalcémie, l’excès d’apport en vitamine D peut causer d’autres troubles tels que des maux de tête, des nausées, des vomissements, une perte de poids ou encore une fatigue intense."