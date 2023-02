Prédiabète : la vitamine D retarderait le développement d'un diabète de type 2

L'ESSENTIEL Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente de diabète.

La vitamine D n’est pas synthétisée par l’organisme. Elle provient donc de l’alimentation et de l’exposition au soleil.

La vitamine D permet d’assurer la qualité du tissu osseux et musculaire. Elle permet donc de lutter contre la déminéralisation et l’ostéoporose. Selon une récente étude publiée dans la revue Annals of Internal Medicine, la vitamine D pourrait aussi prévenir les risques de développer un diabète de type 2 chez les adultes touchés par un prédiabète. Ce trouble se traduit par un taux de sucre dans le sang plus élevé que la normale, mais insuffisant pour poser un diagnostic de diabète.

Un apport élevé en vitamine D pour prévenir le diabète de type 2 ?

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs du Tufts Medical Center de Boston (États-Unis) ont examiné trois essais cliniques observant les effets de la vitamine D chez des patients atteints par un prédiabète pouvant évoluer en diabète de type 2. Dans ces recherches, les volontaires ont été divisés en deux groupes : le premier a pris de la vitamine D tandis que le second a reçu des placebos.

"Dans ces essais (…), la vitamine D a réduit le risque de diabète, mais la réduction du risque signalée n'était pas statistiquement significative dans aucun essai parce que les pourcentages étaient inférieurs à ce que chaque essai avait la puissance de détecter (…) Pour augmenter la puissance statistique permettant de détecter un effet, les docteurs Kawahara et Jorde (...) et moi-même avons combiné les données individuelles des participants aux trois essais dans une méta-analyse", a expliqué le Docteur Anastassios G. Pittas, auteur principal de l’étude et chef de la division de l'endocrinologie, du diabète et du métabolisme au Tufts Medical Center.

Prédiabète : une diminution de 15 % du risque de développer la maladie

Lors des essais cliniques, les participants ont été suivis pendant trois ans. Dans le groupe ayant bénéficié d’un apport supplémentaire en vitamine D, un diabète de type 2 est apparu chez 22,7 % des participants contre 25 % dans le groupe ayant reçu des placebos. D’après les chercheurs, un apport plus élevé en vitamine D était associée à une diminution de 15 % du risque de développer un diabète de type 2 chez les adultes touchés par prédiabète.

"Ces résultats indiquent un bénéfice modeste de la vitamine D dans la réduction du risque de diabète chez les adultes atteints de prédiabète (…) Cependant, il y a encore quelques inconnues importantes. Plus précisément, nous ne connaissons pas la dose ou la formulation optimale de vitamine D, et nous ne savons pas si nous devrions viser un taux sanguin spécifique de vitamine D pour maximiser les bénéfices dans cette population, avec un risque faible ou nul d'effets secondaires. Des recherches supplémentaires devront être menées pour répondre à ces questions importantes", a cependant reconnu le Docteur Anastassios G. Pittas dans un communiqué.