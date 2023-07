La vitamine D pourrait éviter les crises cardiaques

L'ESSENTIEL La prise mensuelle de vitamine D par des personnes âgées pourrait réduire le risque de crises cardiaques.

Des études supplémentaires sont nécessaires afin de confirmer ces résultats.

Selon une nouvelle étude publiée dans le British Medical Journal, la prise mensuelle de vitamine D par des personnes âgées pourrait réduire le risque de crises cardiaques.

Des effets préventifs de la vitamine D sur les crises cardiaques

Les chercheurs de l'étude D-Health ont mené une recherche visant à déterminer si la supplémentation en vitamine D chez les personnes âgées réduisait l'incidence des événements cardiovasculaires majeurs, en particulier les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Les résultats de l'étude portaient sur 21.315 Australiens âgés de 60 à 84 ans.

Les participants ont été divisés en deux groupes, l'un recevant une dose mensuelle de vitamine D et l'autre un placebo. Les chercheurs ont ensuite analysé les données pour déterminer si les participants avaient été victimes de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux ou avaient subi une revascularisation coronarienne, en recoupant les informations sur les admissions à l'hôpital et les décès.

Un taux d'infarctus inférieur de 19 %

Les résultats ont montré que le groupe prenant de la vitamine D présentait un taux d'événements cardiovasculaires majeurs inférieur de 9 % par rapport au groupe placebo, soit une réduction de 5,8 événements pour 1.000 participants.

Les chercheurs ont également constaté que le taux d'infarctus était inférieur de 19 % dans le groupe prenant de la vitamine D par rapport au groupe placebo, et que le taux de revascularisation coronarienne était inférieur de 11 %. Ces résultats suggèrent que la supplémentation en vitamine D pourrait jouer un rôle important dans la prévention des crises cardiaques chez les personnes âgées.

Des résultats à prendre avec précaution

Il convient de souligner que cette étude présente des limites. Bien que les résultats suggèrent un effet bénéfique de la vitamine D dans la prévention des crises cardiaques, la différence absolue de risque était faible. Des études supplémentaires sont nécessaires afin de confirmer ces résultats et d'évaluer plus précisément le rôle de la supplémentation en vitamine D dans la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.

Le rôle de la vitamine D dans la santé cardiovasculaire

La vitamine D est connue pour jouer un rôle essentiel dans la santé des os, mais de plus en plus de recherches suggèrent qu'elle pourrait également avoir des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Plusieurs études ont montré une association entre des niveaux insuffisants de vitamine D et un risque accru de maladies cardiovasculaires, y compris les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Cependant, les mécanismes exacts par lesquels la vitamine D exerce ses effets sur le système cardiovasculaire ne sont pas encore complètement compris.

Des besoins spécifiques chez les personnes âgées

Les personnes âgées peuvent avoir des besoins accrus en vitamine D en raison de certains facteurs, tels que la diminution de la production cutanée de vitamine D et une moindre capacité à convertir la vitamine D en une forme plus active dans le corps. Par conséquent, une supplémentation en vitamine D peut être particulièrement bénéfique pour cette population vulnérable.

Recommandations pour une supplémentation en vitamine D

La supplémentation en vitamine D doit être prise avec précaution et sous surveillance médicale. Les niveaux de vitamine D dans le corps sont mesurés par un test sanguin et un médecin peut recommander une dose adéquate en fonction des besoins individuels. Il est également important de combiner la supplémentation en vitamine D avec une alimentation équilibrée et une exposition raisonnable au soleil, car le soleil est une source naturelle de vitamine D.