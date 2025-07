Bébé : les chances d’avoir une fille ou un garçon ne serait pas 50/50

L'ESSENTIEL Les femmes âgées de plus de 28 ans lors de leur premier accouchement avaient 43 % de chances, par la suite, d'avoir des enfants du même sexe, selon une nouvelle étude.

Chez celles ayant eu leur aîné avant 23 ans, ce pourcentage était de 34 %.

En plus de l'âge de la première grossesse, les scientifiques ont découvert qu’une variante génétique était liée au fait de n’avoir que des filles et une autre aux naissances exclusivement masculines.

"Par expérience personnelle, j'ai vu des amis et des membres de ma famille n'avoir que des filles ou des garçons dans leur famille, explique Siwen Wang, chercheuse à l'université Harvard, aux États-Unis, à NewScientist. Cela soulève la question de savoir s'il s'agit d'un pur hasard ou s'il existe une biologie sous-jacente qui pourrait expliquer ce phénomène ?”

L’âge de la première grossesse influe sur le sexe des frères et des soeurs

Pour répondre à cette question, Siwen Wang et ses collègues ont étudié les données de plus de 58.000 infirmières américaines. Celles-ci avaient participé, entre 1956 et 2015, à deux études distinctes sur la contraception et la santé maternelle. Parmi elles, 61 % avaient deux enfants, 30 % trois, 8 % quatre et les autres cinq ou plus.

Les chercheurs ont comparé le sexe des enfants à huit caractéristiques maternelles : la taille, l’indice de masse corporelle, la couleur des cheveux, le groupe sanguin, l’origine ethnique, le chronotype (le moment de la journée où elles sont le plus alertes), l’âge des premières règles et l’âge de la naissance du premier enfant.

Résultat : les femmes âgées de plus de 28 ans lors de leur premier accouchement avaient 43 % de chances, par la suite, des enfants du même sexe. Chez celles ayant eu leur aîné avant 23 ans, ce pourcentage était de 34 %. Pour l’instant, les chercheurs n’ont pas réussi à expliquer ce lien entre l’âge de la mère lors de sa première grossesse et le sexe des enfants. Ils émettent néanmoins des hypothèses.

"Avec l'âge, les femmes subissent des changements physiologiques tels qu'une phase folliculaire plus courte et un pH vaginal plus bas", explique Siwen Wang. Or, la phase folliculaire tend à favoriser la survie des spermatozoïdes porteurs du chromosome Y et un pH vaginal plus faible ceux qui ont le chromosome X. "Ces effets peuvent différer d’une femme à l’autre, donc le vieillissement peut faire pencher la balance en faveur d’un sexe ou de l’autre, en fonction de leur biologie spécifique", ajoute l'experte.

Que des filles ou que des garçons, les variantes génétiques en cause

En plus de l'âge de la première grossesse, les scientifiques ont découvert que deux variantes génétiques maternelles influaient sur le fait de n’avoir que des filles ou que des garçons. Celle liée au gène NSUN6 était associée à des naissances exclusivement féminines et, à l’inverse, la variante du gène TSHZ1 donnait des naissances masculines.

"Ces gènes sont importants pour les processus biologiques fondamentaux et pourraient, en théorie, jouer un rôle dans les fonctions liées à la grossesse, indique Siwen Wang. La découverte de ces variantes maternelles significatives à l'échelle du génome était particulièrement surprenante."

"Ce qui est fascinant, c'est que nous avons pu détecter des modèles significatifs uniquement à partir des données maternelles, y compris des variantes génétiques liées au fait de n'avoir que des garçons ou que des filles, conclut Siwen Wang. Cela dit, le fait de ne pas disposer d'informations sur les pères biologiques nous empêche d'explorer pleinement la façon dont les facteurs maternels et paternels interagissent, ce qui est une direction importante pour la recherche future."