Prématurés : les bienfaits du peau à peau dès la naissance

L'ESSENTIEL Le peau à peau consisté à placer un nouveau-né, juste après la naissance, nu contre le torse d'un de ses parents ou d'une autre personne.

Une nouvelle étude montre que cette pratique est associée à un meilleur développement cognitif chez les enfants nés grands prématurés observé à l’âge de 5 ans.

Aucune association n’a été observée entre le peau à peau et la réduction du risque d’apparition de difficultés comportementales chez l’enfant.

"Méthode mère kangourou", c’est le nom donné au contact peau à peau qui consiste à placer le nouveau-né, dès sa naissance, à même la peau de son parent, poitrine contre poitrine. Depuis plusieurs années, cette pratique est recommandée, par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), immédiatement après la naissance d’un enfant prématuré ou de faible poids de naissance. La raison : cette étreinte permet de sauver beaucoup plus de vies, de réduire les infections et l’hypothermie, et d’améliorer l’allaitement.

Prématurés : un meilleur développement cognitif à l’âge de 5 ans grâce au peau à peau

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue eClinicalMedicine, des chercheurs français, notamment ceux de l’Inserm, ont voulu évaluer les effets à long terme du contact peau à peau chez des enfants nés extrêmement ou grands prématurés (après 24 à 31 semaines de grossesse). Ils se sont concentrés sur son impact sur le développement cognitif, car les précédentes données sont anciennes et reposent surtout sur de petites cohortes. Pour les travaux, l’équipe a recruté 2.666 bébés nés dans des unités de néonatalogie françaises de 25 régions françaises du 28 mars 2011 au 31 décembre 2011. Parmi les nourrissons, la moitié a bénéficié de contact peau à peau au cours des sept premiers jours suivant leur naissance. À l’âge de 5 ans, les enfants ont fait des tests d’appréciation du fonctionnement cognitif (QI) et de dépistage de difficultés comportementales.

Au total, 2.561 ont survécu jusqu'à l'âge de 5 ans. Parmi les survivants, 1.581 ont bénéficié d’un contact peau à peau au cours de la première semaine. Par rapport aux enfants non exposés à cette pratique, ceux placés sur la poitrine d’un de leurs parents avaient des scores plus élevés en termes de QI. En moyenne, cette différence a été estimée à 2,3 points de plus. Pour les enfants nés grands prématurés ayant bénéficié du peau à peau à la naissance, le score était estimé à 2,9 points de plus. Cela "peut sembler minime à l’échelle de l’individu, mais n’est pas négligeable lorsqu’il s’agit d’une moyenne sur l’ensemble d’une population", a précisé Ayoub Mitha, premier auteur de l’étude.

"Favoriser la non-séparation parent-enfant à la naissance"

Les recherches n’ont montré aucune différence significative entre les groupes en termes de difficultés comportementales. "Ces résultats soulignent le rôle neuroprotecteur potentiel du peau à peau au cours de cette période postnatale sensible. (…) Ils pointent l’importance de favoriser la non-séparation parent-enfant à la naissance et vont dans le sens des recommandations pour l’implantation de chambres parentales dans les unités de soins intensifs de néonatologie (…) La variabilité dans la mise en œuvre du peau à peau entre les unités mérite une attention particulière et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les relations dose-réponse et les effets liés au moment de l'intervention", ont conclu les auteurs.