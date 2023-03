Éjaculation précoce : faire de l'exercice permet de durer plus longtemps

L'ESSENTIEL L'exercice physique serait plus efficace que les médicaments pour traiter l’éjaculation précoce.

Il s’agirait notamment de la course à pied et de la musculation du plancher pelvien.

Le temps nécessaire pour éjaculer augmenterait d'une à trois minutes en moyenne avec des exercices pour muscler le plancher pelvien.

71 % des Français sexuellement actifs reconnaissent avoir aujourd’hui des problèmes de rapidité éjaculatoire, selon une enquête IFOP. Et, parmi la tranche d’âge 25-34 ans, 66 % des adultes ont eu une expérience d’éjaculation précoce au cours des 12 derniers mois. Ce problème, que le Manuel MSD définit comme une éjaculation qui survient trop tôt, en général avant ou peu de temps après la pénétration, concerne donc une grande partie de la population de l’Hexagone.

L’éjaculation précoce concerne beaucoup d’hommes

Pour soigner l’éjaculation précoce, les hommes peuvent suivre une thérapie comportementale durant laquelle le praticien “rassure, explique les raisons de l’éjaculation précoce, et enseigne aux hommes des stratégies pour retarder l’éjaculation”, selon la Manuel MSD. Il y a les traitements médicamenteux locaux (pour diminuer la sensibilité comme par exemple l’application d’un anesthésique local sur la verge ou l’utilisation de préservatifs), mais aussi des techniques à appliquer durant les rapports sexuels et qui permettent, toujours selon le Manuel MSD, de retarder l’éjaculation de 5 à 10 minutes ou même davantage chez plus de 95 % des hommes.

Mais, d’après une nouvelle étude publiée dans la revue Trends in Urology and Men’s Health, faire de l’exercice physique pourrait aider les hommes qui souffrent d’éjaculation précoce. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont analysé 54 études publiées au cours des 49 dernières années et qui regroupaient au total 3.485 participants du monde entier.

L’exercice physique, un meilleur remède que les médicaments

“Nous savons que l'éjaculation précoce est un problème courant chez les hommes du monde entier, explique Lee Smith, principal auteur de cette étude, dans un communiqué. Notre article est une revue complète des études sur les interventions non médicamenteuses pour traiter ce problème courant et [nous avons observé] que l'exercice physique, y compris la course à pieds et l'engagement des muscles du plancher pelvien [était un très bon moyen selon] plusieurs études.” Selon l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, le plancher pelvien correspond au groupe de muscles qui se situe à la base du bassin.

En effet, d’après les résultats des chercheurs, courir pendant trente minutes, cinq fois par semaine, aurait autant d'impact sur le temps nécessaire pour éjaculer que la prise de dapoxétine, un médicament utilisé pour traiter l’éjaculation précoce.

Autre observation des scientifiques : muscler son plancher pelvien augmentait le temps nécessaire pour éjaculer d'une moyenne d'une à trois minutes. Pour cela, certains exercices de contraction de cette zone existent. "Étant donné que les médicaments ont souvent des effets secondaires, il semble que le meilleur traitement pour éviter l'éjaculation précoce réside dans l'exercice, conclut Lee Smith. Des études et des investigations plus approfondies sont nécessaires."