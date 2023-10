Allergies aux acariens : les symptômes qui doivent vous alerter

L'ESSENTIEL Une allergie aux acariens peut déclencher des crises d’asthme et d’autres symptômes respiratoires.

Les acariens sont à l’origine de 75 % des allergies respiratoires selon l’Assurance maladie.

Il est recommandé d’aérer son logement tous les jours pour lutter contre les acariens.

Ils mesurent entre 0.1 à 0.5 millimètres et pourtant, ils peuvent nous gâcher la vie. Même si les acariens, ces animaux de la famille des araignées, ne piquent pas et ne transmettent pas de maladie, selon le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), leur présence peut être très néfaste pour les personnes allergiques.

Les symptômes d’une allergie aux acariens

L’allergie aux acariens peut se manifester par des symptômes respiratoires :

Sentiment d’oppression au niveau de la cage thoracique, respiration sifflante, toux, difficulté à respirer rondement caractéristiques des crises d’asthme ou de maladie inflammatoire des bronches.

Nez bouché et/ou qui coule.

Démangeaisons nasales et des éternuements chroniques.

Une allergie aux acariens peut aussi se manifester par d’autres symptômes comme les yeux rouges, irrités et larmoyants, signes d’une conjonctivite allergique, ou encore par des poussées d'eczéma.

Allergie : éliminer les acariens pour éviter les symptômes

Si vous souffrez de l’un de ces cinq signes, il faut essayer de bannir les acariens de votre intérieur. Selon le CHU d’Angers, il est important de bien aérer toutes les pièces de son logement au moins 30 minutes par jour (15 min matin et 15 min le soir) et de maintenir la température (18-19°C dans le logement et 17-18 dans la chambre à coucher) et l’humidité (entre 40 et 60 %) de votre habitat à des niveaux constants.

Dans la chambre à coucher, il est recommandé de mettre une housse anti-acarien sur son matelas, laver draps, taies et housses à 60 degrés une fois par semaine et une fois tous les trois mois pour les oreillers et la couette.

Selon l’Assurance maladie, les acariens sont à l’origine de 75% des allergies respiratoires.