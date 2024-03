Vous prenez régulièrement du paracétamol ? Attention danger !

L'ESSENTIEL Une consommation régulière de paracétamol augmente le risque d'hypertension.

Cela peut aussi avoir des effets sur le foie et les reins.

Pour limiter les risques, il ne faut pas dépasser 3 grammes de paracétamol par jour, en espaçant les prises.

C’est un médicament présent dans presque toutes les boîtes à pharmacie : le paracétamol. Il permet de soulager les douleurs courantes, comme les maux de tête, les états grippaux ou encore les règles douloureuses. Pour autant, il est important d’être vigilant lorsqu’on en consomme. Dans le programme télévisé britannique This Morning, cité par The Mirror, le Dr Semiya Aziz alerte sur les risques associés à ce médicament.

Paracétamol : une prise régulière augmente le risque d’hypertension

Elle rappelle qu’il existe un lien entre la prise de cet anti-douleur et une augmentation de la pression artérielle. "Une étude récente a révélé que les personnes qui prennent régulièrement du paracétamol à long terme, par exemple pour traiter l'arthrite ou des douleurs chroniques, peuvent avoir une augmentation de leur tension artérielle, développe-t-elle. Nous le savions déjà pour les personnes qui ont pris des anti-inflammatoires, par exemple de l'aspirine et de l'ibuprofène. Mais le paracétamol peut également provoquer une augmentation de la pression artérielle chez ceux qui en prennent pendant de longues périodes." Or, elle rappelle qu’une augmentation de la pression artérielle peut provoquer une hausse du risque de maladie cardiovasculaire, d’attaque cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Santé : quels sont les autres risques liés à l’usage de paracétamol ?

Ce n’est pas la première fois que les risques liés à un usage du paracétamol sont mis en avant. Une prise régulière peut notamment être néfaste pour le foie. "En cas de surdosage, le paracétamol peut entraîner des lésions graves du foie irréversibles dans certains cas, alerte l’Agence nationale de sécurité du médicament. La mauvaise utilisation du paracétamol est la 1ère cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse en France." D’autres études ont montré qu’une prise à long terme de ce médicament peut avoir des conséquences sur les reins.

Santé : comment prendre le paracétamol pour minimiser les risques ?

"Utilisé à bon escient, le paracétamol est un médicament sûr et efficace", rappelle l’ANSM. Elle précise qu’il y a une seule règle à retenir : le paracétamol s’utilise à la dose efficace la plus faible possible et pendant la durée la plus courte. Chez l’adulte, il faut toujours commencer par une prise de 500 mg, à renouveler si besoin au bout de 4h. "En cas de douleurs ou de fièvre plus intenses, vous pouvez débuter par la prise de 1 gramme en laissant un intervalle de 6h entre 2 prises", ajoute l’ANSM. Il ne faut jamais dépasser 3 grammes par jour sans avis médical. Seul un médecin peut augmenter la dose au-delà, mais sans jamais dépasser 4 grammes.

L’ANSM alerte sur la présence du paracétamol dans plus de 2000 médicaments, seul ou associé à d’autres substances actives. "Ces médicaments sont utilisés pour le traitement des douleurs, fièvre, allergies, symptômes du rhume ou état grippal, précise l’agence. Ne prenez jamais en même temps un autre médicament contenant du paracétamol." Au-delà de cinq jours, si les douleurs persistent, il faut consulter un médecin.