Grippe, Covid : comment se protéger pour passer de bonnes fêtes ?

L'ESSENTIEL Le ministre de la Santé appelle les Français à se faire vacciner contre la grippe et la Covid-19.

En plus de la vaccination, il est recommandé d’appliquer les gestes barrières pour éviter de tomber malade ou de contaminer les autres.

Les virus de la grippe, de la Covid-19 et de la bronchiolite sont en hausse en France.

"Il faut un rebond de la vaccination, a déclaré Aurélien Rousseau, ministre de la santé, ce mercredi 13 décembre. On a franchi les 10 millions [de personnes vaccinées] sur la grippe, on a franchi les 5 millions sur le Covid. (...) C'est le bon moment pour le faire. Il y a peut-être un effet de banalisation parce que l’on a appris à vivre avec le Covid, avec la grippe. Mais on a tous autour de nous des gens qui attrapent le Covid, et pour qui c'est cogné, sévère.”

Vaccination et gestes barrières pour passer de bonnes fêtes

Avant les fêtes de fin d’année, le gouvernement appelle les Français à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres de la Covid-19 et de la grippe saisonnière. Selon le dernier bulletin des Infections respiratoires aiguës, publié le 13 décembre, seuls 25,6 % des 65 ans et plus ont reçu leur injection contre la Covid-19, 18,8 % des 65-69 ans, 23,7 % des 70-74 ans, 30,4 % des 75-79 ans et 30,7 % des 80 ans et plus. L’objectif du ministère de la Santé, avec cet appel à la vaccination, est de limiter les contaminations mais aussi d’éviter “une pression très forte sur le système de santé”.

En complément de la vaccination, cette dernière semaine avant Noël est aussi l’occasion de redoubler d’efforts et de respecter les gestes barrières : distanciation sociale, port du masque dans les lieux clos, se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydro-alcoolique, aérer les pièces 10 minutes toutes les heures, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter.

Grippe, Covid-19 et bronchiolite en hausse

Le respect de ces gestes barrières vous permettra peut-être d’éviter l’une des trois infections respiratoires aiguës qui circulent fortement dans le pays : la grippe, la bronchiolite et la Covid-19. En effet, selon Santé Publique France, en semaine 49 (du 4 au 10 décembre 2023) elles étaient en augmentation en médecine de ville et à l’hôpital.

Pour ce qui est de la bronchiolite, une infection respiratoire d'origine virale qui peut être grave pour les jeunes enfants et les personnes âgées, toutes les régions de France métropolitaine sont en phase épidémique.

Pour la grippe, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est en phase épidémique et l’Occitanie, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire sont en phase pré-épidémique. Enfin, “le taux de positivité SARS-CoV-2 augmentait [en semaine 49] en médecine de ville et à l'hôpital. Dans les eaux usées, une forte augmentation de la détection du SARS-CoV-2 était de nouveau observée cette semaine”.