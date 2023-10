Grippe : tout ce qu’il faut savoir sur la campagne de vaccination lancée aujourd’hui

L'ESSENTIEL La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute mardi 17 octobre.

Elle durera jusqu’au 31 janvier 2024.

Elle concerne les personnes à risque de complications graves, mais aussi leur entourage.

La campagne de vaccination contre la grippe est lancée. À partir de ce mardi 17 octobre, les professionnels de santé peuvent administrer le vaccin aux personnes concernées. "La grippe est une maladie contagieuse, qui peut être très grave, rappelle l’Assurance maladie. Des complications peuvent apparaître (pneumonie, aggravation d'une maladie chronique…)." Pendant l’hiver 2022 - 2023, plus de 1.500 personnes en sont décédées.

Le vaccin contre la grippe est recommandé pour les personnes fragiles

L’Assurance maladie souligne que la vaccination est recommandée pour les "personnes à risque de faire une forme grave de la grippe". Cela inclut les personnes de plus de 65 ans, celles atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d’obésité, et les "personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médicosocial d’hébergement quel que soit leur âge". L’organisme conseille aussi aux personnes en contact avec des personnes à risque de se faire vacciner, comme les aides à domicile ou les professionnels de santé, mais aussi "l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de complication grave de la grippe et des personnes immunodéprimées".

Vaccination : quelles sont les autres personnes concernées ?

Aussi, il est recommandé aux professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires, soit la grippe porcine et aviaire, de se faire vacciner pour "éviter la transmission aux animaux des virus influenza humains". "C’est une mesure de protection collective contre les virus porcins ou aviaires et cette vaccination contre la grippe humaine peut en ralentir la circulation", précise l’Assurance maladie.

Par ailleurs, depuis cette année, la vaccination contre la grippe saisonnière peut être proposée aux enfants de 2 à 17 ans révolus sans maladie chronique. D’après un communiqué de la Haute autorité de santé, publié en février dernier, "cette vaccination chez les enfants de 2 à 17 ans – qui constituent le réservoir de la grippe - permettrait de limiter la diffusion de la maladie au sein de la population et des personnes âgées".

Grippe saisonnière : où se faire vacciner ?

Pour l’ensemble de ces personnes, le vaccin est remis gratuitement en pharmacie, sur présentation de la carte vitale et d’un bon de prise en charge envoyé par l’Assurance maladie. Une fois le vaccin récupéré en pharmacie, différents professionnels de santé peuvent l’administrer : tous les médecins généralistes et les sages-femmes, mais aussi les pharmaciens (pour les personnes majeures et les mineurs de plus de 11 ans) et les infirmiers (pour les personnes majeures, mineurs de 11 ans et plus, et mineurs de moins de dix ans sur prescription médicale).

Grippe et Covid-19 : peut-on recevoir les deux vaccins ?

Enfin, il est possible de recevoir un rappel du vaccin contre la Covid-19 en même temps que le vaccin contre la grippe. "La vaccination est recommandée pour protéger les personnes à risque de développer une forme grave de la grippe, qui sont également celles à risque d’infection grave au Covid-19", rappelle l’Assurance maladie. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se terminera le 31 janvier 2024.