Sécu : 3 infos pour tout savoir sur la nouvelle carte vitale dématérialisée

L'ESSENTIEL L’un des objectifs de la carte vitale dématérialisée est de numériser davantage le système de santé français.

Plusieurs départements français ont déjà expérimenté la carte vitale dématérialisée.

Créée en 1998, la carte vitale sera bientôt accessible en dématérialisée depuis le smartphone comme l’a annoncé un décret, publié au Journal officiel et entré en vigueur au 1er janvier 2023.

Selon Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance maladie, l’objectif de la carte vitale dématérialisée est "de fluidifier les relations entre professionnels de santé et les assurés". En effet, l’organisme a affirmé qu’il existe plus de chances qu'un patient présente sa carte vitale sur son téléphone, ce qui facilitera la transmission avec la Sécurité sociale. Cette dématérialisation de la carte vitale réduira également les risques de contamination manuportée.

Comment utiliser la carte vitale dématérialisée ?

Un patient doit télécharger l’application apCV, disponible sur les smartphones et les tablettes, afin d'obtenir sa carte vitale dématérialisée. L’assuré pourra alors consulter son espace personnel et retrouver les données de sa carte vitale.

Pour lire les informations contenues sur l’application, les professionnels de santé auront deux possibilités :

ils pourront utiliser différents dispositifs comme une douchette, une caméra ou une application mobile installée sur leurs smartphones afin de lire le QR code affiché sur l’application apCV du patient ; ils pourront avoir recours à un lecteur NCF sur lequel l’assuré utilisant l’application apCV posera son smartphone comme lors d’un paiement sans contact. Cependant, ce système n’est pas compatible avec les IPhones et certains smartphones sous Androïd.

"L’Assurance Maladie préconise l’usage du QR code, car cette technologie est compatible avec tous les smartphones", peut-on lire sur Ameli Santé.

Carte vitale dématérialisée : quid de la sécurité des données ?

Sur sa plateforme, l’Assurance maladie se montre rassurante : l’application apCV détient le même niveau de sécurité que la carte vitale physique. Elle explique qu'il y a uniquement les noms, les prénoms, le genre et/ou le sexe, la qualité et l’organisme obligatoire de rattachement qui sont présents dans l’application. De plus, chaque utilisation du dispositif requiert une double authentification par le smartphone de l’assuré et par un code secret personnel.

Quand sera déployée la carte vitale dématérialisée ?

En 2022, la carte vitale dématérialisée a été déployée dans huit caisses d’Assurance maladie lors d’une expérimentation : les Alpes-Maritimes, le Bas-Rhin, la Loire-Atlantique, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe et la Seine-Maritime.

Lors de l’année 2023, ce dispositif sera généralisé à l’ensemble du territoire, mais le gouvernement se donne jusqu’en 2026 pour pérenniser la carte vitale dématérialisée.