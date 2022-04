Attention : cette nouvelle arnaque à la carte Vitale cible ses victimes par SMS

L'ESSENTIEL La carte Vitale est une carte à puce contenant les renseignements administratifs utiles à la prise en charge de vos soins.

Le professionnel de santé que vous consultez (médecin, dentiste, etc.) utilise votre carte Vitale pour établir une feuille de soins électronique qui remplace la feuille de soins papier.

Si vous recevez un sms qui vous demande de mettre à jour votre carte Vitale, n’y répondez pas, c’est une arnaque ! Depuis plusieurs mois, elle a visé des millions de Français.

Ponction des comptes bancaires

Concrètement, le sms renvoie vers un site très similaire à celui de l’Assurance Maladie. Là, on demande à la victime son adresse afin de lui envoyer un nouveau document officiel, contre quelques euros payés en ligne. Les escrocs récupèrent ainsi les numéros de carte bancaire et peuvent ponctionner le compte.

"Ils m'ont demandé mes informations bancaires et de payer 84 centimes. Après je n'ai plus eu de nouvelles. Je me suis dit que j'aurais dû être beaucoup plus vigilante", témoigne une femme sur France Info. Jean-Jacques Latour, directeur de l'expertise pour la plateforme d'assistance aux victimes cybermalveillance.gouv.fr, explique : "l'escroc va avoir toutes les informations pour pouvoir crédibiliser son attaque. Il va vous appeler, vous dire 'Vous êtes bien Monsieur ou Madame untel qui habitez bien à tel endroit et qui avez tel numéro de carte bancaire'. Et là, lui annonçant des fraudes sur sa carte bancaire, la victime est mise en confiance. Elle va pouvoir céder aux différentes manipulations que le cybercriminel va lui faire faire."

Comment mettre à jour votre carte vitale ?

Pour rappel, la mise à jour d’une carte vitale est totalement gratuite et se fait sur des bornes dans les pharmacies. L’Assurance maladie ne demande jamais de procéder à une telle démarche par téléphone. Plus globalement, toutes les démarches officielles impliquant la communication de données personnelles, notamment au niveau des banques et des assurances, ne se font jamais via un appel ou des échanges de sms, mais toujours de visu.