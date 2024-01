Microbiote : les édulcorants sont mauvais pour nos intestins

L'ESSENTIEL Une étude confirme que les édulcorants artificiels, ces faux sucres à faible teneur en calories, sont néfastes pour le microbiote, dont la diversité est réputée gage de bonne santé.

La richesse des colonies de bactéries dans l'intestin grêle était "plus faible" chez les participants consommant des édulcorants sans aspartame par rapport aux non consommateurs.

Mais les consommateurs d’aspartame sont plus susceptibles de produire des niveaux élevés de toxine appelée cylindrospermopsine, reconnue pour ses effets nocifs sur le foie et le système nerveux.

Les édulcorants artificiels, ces "faux sucres" à faible teneur en calories, semblent être définitivement une fausse bonne idée. Certains travaux ont déjà révélé qu’ils étaient associés à une prise de poids sur le long terme et à un risque accru de diabète de type 2, de maladie cardiaque ou encore de cancer.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue iScience, vient confirmer que ces substituts au sucre peuvent aussi s’avérer néfastes pour le microbiote, cet ensemble de micro-organismes (bactéries, champignons...) vivant dans notre intestin et dont la diversité est réputée gage de santé.

Une diversité bactérienne plus faible chez les consommateurs d’édulcorants

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs du Centre médical Cedars-Sinai, aux Etats-Unis, ont analysé la diversité microbienne de l'intestin grêle chez des personnes qui consommaient des édulcorants artificiels, dont 9 de l'aspartame et 35 d'autres substituts de sucre tels que le sucralose ou l’extrait de feuille de stévia. Ils ont ensuite comparé les données à celles d’une cohorte de 55 personnes qui n’avaient pas pour habitude de consommer des édulcorants.

Résultat, l’équipe a constaté que la richesse des colonies de bactéries dans l'intestin grêle était "plus faible" chez les participants consommant des édulcorants sans aspartame par rapport aux non consommateurs, tandis que la richesse bactérienne chez ceux qui prenaient de l'aspartame était "similaire" à celle des non consommateurs, peut-on lire dans un communiqué.

Les édulcorants, nocifs pour la santé du microbiote

Toutefois, cela ne signifie pas que les mangeurs d'aspartame étaient mieux lotis. "Pire encore [...] leurs microbiotes étaient plus susceptibles de produire des niveaux élevés de toxine appelée cylindrospermopsine", explique le professeur et endocrinologue Dr Ruchi Mathur. L’auteur principal de la recherche rappelle que cette toxine "est reconnue pour ses effets nocifs sur le foie et le système nerveux, et classée comme un agent cancérigène potentiel".

Ce n’est pas la première fois que les édulcorants sont pointés comme néfastes pour les bonnes bactéries de notre flore intestinale. Selon diverses études, notamment, le sucralose détériorerait la paroi des intestins et aggraverait la maladie de Crohn, et la stévia peut entraîner un déséquilibre du microbiote et perturber la santé gastro-intestinale.