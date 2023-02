Crise cardiaque, AVC : cet édulcorant artificiel commun est lié à plus de risques

L'ESSENTIEL L'érythritol est un édulcorant artificiel utilisé dans l'alimentation afin de remplacer le sucre dans les produits “hypocaloriques”, comme les produits "0 %" ou "zéro sucre".

Ces produits sont souvent recommandés aux personnes souffrant d'obésité, de diabète ou de syndrome métabolique et qui recherchent des alternatives dans leur alimentation pour gérer leur apport en sucre ou en calories.

Un taux élevé d'érythritol dans le sang est lié à un risque plus important de subir une crise cardiaque ou un AVC et favoriserait la formation de caillots sanguins.

Selon une nouvelle étude de la Cleveland Clinic, l'érythritol, un édulcorant artificiel populaire dans l’industrie agro-alimentaire, est associé à un risque plus important de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral (AVC). Les résultats ont été publiés lundi 27 février 2023 dans la revue Nature Medicine.

L'érythritol, un édulcorant utilisé pour remplacer le sucre dans l'alimentation

Les édulcorants artificiels, tels que l'érythritol, sont utilisés pour remplacer le sucre dans les produits “hypocaloriques”, c’est-à-dire les produits rendus faibles en glucides (et donc en calories), de type "0 %" ou "zéro sucre". Les produits sans sucre contenant de l'érythritol sont souvent recommandés aux personnes souffrant d'obésité, de diabète ou de syndrome métabolique et qui recherchent des alternatives dans leur alimentation pour gérer leur apport en sucre ou en calories. Les personnes atteintes de ces maladies courent également un risque plus élevé d'événements cardiovasculaires indésirables tels que les crises cardiaques et les AVC.

"Les édulcorants comme l'érythritol ont rapidement gagné en popularité ces dernières années, mais des recherches plus approfondies doivent être menées sur leurs effets à long terme", a déclaré dans un communiqué l'auteur principal de cette nouvelle étude, Stanley Hazen, co-responsable de la section de cardiologie préventive à la Cleveland Clinic.

L'érythritol est environ 70 % aussi sucré que le sucre et est produit par la fermentation du maïs. Après ingestion, l'érythritol est mal métabolisé par l'organisme, ce qui fait qu’il passe dans la circulation sanguine avant de quitter le corps principalement par l'urine. Le corps humain crée naturellement de faibles quantités d'érythritol, de sorte que toute consommation supplémentaire peut s'accumuler dans l’organisme.

L'érythritol favoriserait la formation de caillots sanguins

Le Dr Hazen et ses collègues ont étudié les données issues de plus de 4.000 personnes aux États-Unis et en Europe et ont découvert que celles dont les taux sanguins d'érythritol étaient élevés présentaient un risque plus important de subir un événement cardiaque indésirable majeur tel qu'une crise cardiaque, un AVC ou la mort. Ils ont également examiné les effets de l'ajout d'érythritol au sang dans sa globalité, ainsi qu’à des plaquettes isolées : des fragments de cellules qui s'agglutinent pour stopper le saignement et qui contribuent aussi à la formation de caillots sanguins. Les résultats ont révélé que l'érythritol conduisait à favoriser l’agglutinement des plaquettes et la formation d’un caillot. De plus, des études précliniques ont confirmé que l'ingestion d'érythritol augmentait la formation de caillots.

Les auteurs notent l'importance des études de suivi pour confirmer leurs résultats dans la population générale. L'étude comportait plusieurs limites, notamment le fait que les analyses d'observation clinique démontrent une association et non une causalité. "Il est important que d'autres études de sécurité soient menées pour examiner les effets à long terme des édulcorants artificiels en général, et de l'érythritol en particulier, sur les risques de crise cardiaque et d'AVC, en particulier chez les personnes à haut risque de maladie cardiovasculaire", souligne le Dr Hazen.