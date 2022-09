Edulcorants : en consommer pendant l'adolescence semble altérer la mémoire plus tard dans la vie

L'ESSENTIEL Les édulcorants sont des additifs alimentaires qui réduisent la teneur en sucre ajouté et les calories correspondantes tout en conservant le goût sucré.

Les scientifiques avaient déjà constaté que comparés aux non consommateurs, les personnes qui consommaient le plus d’édulcorants, en particulier d’aspartame et d’acésulfame-K, avaient un risque plus élevé de développer un cancer, tous types de cancers confondus

On savait qu’une consommation de sucre tôt dans l’existence nuit aux fonctions cérébrales mais il apparaît que consommer des édulcorants aurait le même impact, d’après une étude publiée dans la revue JCI Insight.

Les édulcorants entraînent des déficiences à long terme

Les recherches menées sur des rats adolescents montrent en effet qu’ils ont présenté des déficiences à long terme de la mémoire après avoir consommé des édulcorants hypocaloriques comme la saccharine, l’acésulfame de potassium et de la stevia couramment utilisés pour sucrer les aliments.

Pour déterminer l'effet délétère de la consommation d'édulcorants sur la mémoire, les chercheurs ont utilisé des méthodes de tests différents : la reconnaissance d'objets et la reconnaissance spatiale.

Les résultats ont été rapides et non équivoques puisqu’au bout d’un mois, les rats ayant consommé l'édulcorant dans de l’eau en plus de leur nourriture habituelle, avaient moins de chances de se souvenir d'un objet ou du chemin à travers le labyrinthe que ceux qui n'avaient bu que de l'eau ordinaire.

Les édulcorants influencent les préférences alimentaires et le comportement

De plus, les scientifiques ont constaté que les rats avaient moins de récepteurs sur leur langue qui détectent le sucre après avoir consommé des édulcorants, ce qui pourrait les pousser à changer leur comportement alimentaire et à devoir en consommer davantage pour en ressentir le goût.

Le mécanisme biologique dans leur intestin qui transporte le glucose dans le sang était également altéré et les effets de cette modification ne sont pas encore connus par les chercheurs.

En outre, le cerveau des rats avait changé, notamment dans les régions associées au contrôle de la mémoire et au comportement motivé par la récompense.

La consommation d'édulcorants hypocaloriques a également affecté la signalisation métabolique dans l'organisme, ce qui peut conduire au diabète et à d'autres maladies liées au métabolisme.

L’industrie alimentaire a de plus en plus recours aux édulcorants artificiels

"Bien que nos résultats n'indiquent pas nécessairement qu'une personne ne devrait pas consommer d'édulcorants hypocaloriques en général, ils soulignent que la consommation habituelle d'édulcorants hypocaloriques au début de la vie peut avoir des effets involontaires et durables", a déclaré Scott Kanoski, professeur associé de sciences biologiques à l'USC Dornsife.

C’est d’autant plus inquiétant que pour faire face à l’épidémie d’obésité, l’utilisation de ces "faux sucres" dans l’alimentation industrielle a été généralisée et que la consommation d'édulcorants chez les enfants a augmenté de façon spectaculaire, rappellent les auteurs.