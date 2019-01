Edulcorants : leurs effets sur la santé restent flous

Soda "light", yaourt "light", biscuit "light" : aujourd’hui, les rayons des supermarchés débordent de produits allégés en sucre, voire sans sucre. Ils contiennent en réalité des édulcorants. De nombreuses études contradictoires existant à leur sujet, des chercheurs d’université européennes ont voulu comprendre quels étaient les bénéfices réels de ces produits. Leurs conclusions, publiées dans le British Medical Journal, montrent qu’il n’y a aucune preuve des bienfaits de ces produits pour la santé.

Des différences non-prouvées statistiquement

Les chercheurs ont compilé 56 études comparatives sur les édulcorants sans sucre. Elles concernaient à la fois des enfants et des adultes. Ils se sont intéressés aux potentielles conséquences sur la santé en analysant les données concernant le poids, l’indice de masse corporelle, la glycémie, la santé buccale, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies du foie ainsi que l’humeur. D’après leurs résultats, il n’y a globalement aucune différence prouvée statistiquement entre ceux qui en consomment et ceux qui n’en consomment pas. La dose consommée ne changeait rien non plus.

Des études incomplètes

Malgré les nombreuses études réalisées sur le sujet, aucune ne rassemble suffisamment de preuves statistiques. L’une des recherches, par exemple, établissait que la consommation d’édulcorants sans sucre permettait d’améliorer l’indice de masse corporelle et la glycémie à jeun, mais pour les chercheurs européens, l’étude n’était pas suffisamment complète pour que ces résultats soient cliniquement significatifs. Ils ont établi le même constat pour l'ensemble de ces recherches.

De nouvelles recherches sont nécessaires

D’après leurs conclusions, il est nécessaire de mener de nouvelles recherches sur les édulcorants sans sucre, sur du plus long-terme, afin de mieux comprendre quels sont les réels bienfaits de ces produits. L’objectif reste de réduire les risques pour la santé des gros consommateurs de produits sucrés.

Les produits allégés en sucre sont l’objet d’inquiétude de la part de la communauté scientifique. Selon certains, ils pourraient accroître le risque de diabète et d’obésité, pour d’autres, ils augmenteraient le risque d’accident vasculaire cérébral.