Cancer : l'alimentation est un vrai soin de support pendant le traitement

Près de 400 000 nouveaux cas de cancers on été diagnostiqués en France en 2017, soit 214 000 chez les hommes (cancers du poumon, colorectal et de la prostate en majorité) et 185 500 chez les femmes (sein, colorectal, poumon). Si les progrès en médecine améliorent les chances de survie de nombreux patients, il est important de rappeler que l'alimentation est également un vrai soin de support. Pendant le traitement, il est en effet essentiel de ne pas perdre de poids. Malheureusement, la maladie ne permet pas toujours de continuer à s'alimenter normalement, c'est pourquoi il ne faut pas hésiter à adapter son alimentation.

Bien manger pour conserver son énergie

D'abord, il est important de rappeler que nos besoins protéino-énergétiques sont d'environ 25 à 35 calories par kg et par jour. Ceci pour vous donner une idée de la quantité nutritionnelle quotidienne que vous devez avaler. Pour conserver votre énergie durant le traitement et surtout, en l'absence de contre-indication médicale, il est important de consommer autant que possible des aliments caloriques et riches en protéines comme du poulet, du poisson en papillote, des oeufs ou même du fromage blanc.

Il est également bénéfique de consommer des aliments riches en glucides comme les pâtes, les céréales, les fruits et les légumes. S'il vous est difficile de déglutir, vous pouvez consommer le tout sous forme de soupes ou de purées. Pour le dessert, optez pour des yaourts au miel, des dattes ou une compote. Si vous souffrez d'une perte d'appétit ou que manger vous ai devenu difficile, faites vous prescrire des compléments alimentaires riches en protéines et en calories.

L'eau est également essentielle puisqu'elle représente plus de 60% du poids de notre corps. Buvez au minimum 1 litre d'eau chaque jour, que ce soit en verre, en thé ou en infusions. L'anémie, très fréquente pendant la chimiothérapie, est l'une des principales causes de fatigue pendant le traitement. Bien s'hydrater vous permettra d'aider votre organisme à éliminer les déchets plus facilement, afin de vous sentir mieux. Bien entendu, évitez les boissons alcoolisées et l'excès de charcuterie.

L'alimentation en cas d'effets secondaires

Les pertes d'appétit ou de goût, les nausées, les complications digestives ou encore l'inflammation des muqueuses sont malheureusement des effets secondaires fréquents pendant le traitement d'un cancer, qui peuvent mener à une dénutrition. Afin d'anticiper une éventuelle perte de poids à venir, n'hésitez pas à faire des réserves lorsqu'il vous est facile de manger ou que vous avez de l'appétit, en dévorant tout ce que vous pouvez (si votre médecin vous le permet.

Si vous souffrez d'une perte de goût, agrémentez vos plats d'épices, de citron, de sucre ou de sel. Si vous avez un goût désagréable en bouche, rincez la avec de l'eau gazeuse et du citron avant le repas. Si vous souffrez de nausées, fractionnez les repas et évitez les préparations trop chaudes, parfumées ou épicées. Privilégiez les plats froids et les collations. Dans tous les cas, même si l'envie n'y est pas, continuez autant que possible à vous alimenter. Votre corps en a besoin.

En cas de diarrhées, évitez les légumes, les laitages et le gras. Privilégiez plutôt le riz et les pâtes. Dans le cas inverse, privilégiez les fruits et légumes.

Surveillez votre poids

Surveiller votre poids au moins deux fois par semaine est essentiel pendant votre traitement. Pesez vous à la même heure, habillé de la même façon et regardez où vous en êtes. Si vous avez perdu 10% de votre poids, consultez votre médecin car il est important de maintenir votre poids initial.

Vous l'aurez compris, l'alimentation est essentielle pendant le traitement d'un cancer. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin, qui pourra vous orienter vers un spécialiste. Le site de la Fondation contre le cancer met à disposition des patients plusieurs conseils et recettes sur le sujet.