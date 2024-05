Greffe d’organe : peut-elle changer la personnalité du receveur ?

L'ESSENTIEL D’après une récente étude, 89 % des personnes ont signalé des changements de personnalité après avoir subi une transplantation cardiaque ou d’autres organes.

Ces derniers concernaient des préférences en matière de nourriture, de sexualité, de spiritualité et même d’activités professionnelles.

Certains patients ont rapporté des effets négatifs, comme la dépression, l’anxiété et le dysfonctionnement sexuel.

"Dans le monde, plus de 144.000 organes ont été transplantés en 2021 et un peu moins de 8.200 greffes cardiaques ont été réalisées en 2020. Subir une transplantation peut avoir des effets psychologiques importants et certains receveurs craignent de développer les traits de personnalité de leur donneur. S'il existe plusieurs témoignages sur les changements de personnalité consécutifs à une transplantation d'organe, la littérature quantifiant ces changements est peu abondante", ont indiqué des chercheurs de l’université du Colorado (États-Unis).

Greffe : des changements de personnalité chez 89 % des receveurs d’organes

Dans une récente étude, publiée dans la revue Transplantology, ils ont voulu corroborer cette inquiétude partagée par les patients et savoir quels étaient ces modifications et si elles étaient similaires ou différentes chez les personnes ayant subi une transplantation cardiaque par rapport à d'autres greffes d'organe. Pour les besoins des travaux, l’équipe a recruté 47 adultes, dont 23 ont reçu un cœur et 24 ont bénéficié d’une autre greffe d’organe. Les participants ont répondu à des questions en ligne sur leur personnalité et les potentiels changements à la suite de leur opération.

Selon les résultats, 89 % des volontaires ont signalé des changements de personnalité après avoir subi une transplantation. "Cela était similaire pour les transplantés cardiaques et les transplantés d'autres organes." Dans le détail, les modifications concernaient des préférences en matière de nourriture et même d’activités professionnelles. Une majorité des personnes ont signalé "une adaptation sociale et sexuelle améliorée" et des "épisodes spirituels ou religieux". Certains ont rapporté des effets négatifs, comme la dépression, l’anxiété et le dysfonctionnement sexuel.

Leur personnalité pourrait changer en raison "d'une amélioration de la santé physique" après l’opération

"Beaucoup de ces changements pourraient résulter d'une amélioration de la santé physique après une intervention chirurgicale plutôt que d'un transfert de personnalité du donneur au receveur. (…) Nos résultats pourraient être influencés par un biais de sélection résultant de notre recrutement d'individus pour participer à nos travaux qui indiquaient explicitement qu'ils examinaient les changements de personnalité à la suite à des transplantations d'organes. Les personnes n’ayant pas connu de changements de personnalité pourraient être moins susceptibles de participer à une telle étude", a déclaré Mitch Liester. Ainsi, les auteurs ont précisé que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour la compréhension des causes de ces changements de personnalité.