France : une hausse «préoccupante» des cancers du poumon et du pancréas chez les femmes

L'ESSENTIEL Le Panorama des cancers en France, publié hier pour la quatrième année consécutive par l’Institut National du Cancer, rassemble les données les plus récentes sur la cancérologie.

Le document indique que "deux cancers montrent une augmentation préoccupante du taux d’incidence chez la femme sur la période 2010-2023 : le cancer du poumon ( 4,3 % par an) et le cancer du pancréas ( 2,1 % par an)."

Le travail de synthèse de l’INCa constate également que l’incidence des cancers en France a augmenté de manière significative ces 20 dernières années, atteignant plus de 433.000 nouveaux cas en 2023.

Cancers du poumon et du pancréas : pourquoi augmentent-ils chez les femmes ?

"Les cancers les plus fréquents restent, chez l’homme, le cancer de la prostate (59.885 cas), le cancer du poumon (33.438 cas) et celui du côlon-rectum (26.212 cas). Chez la femme, il s’agit des cancers du sein (61.214 cas), du cancer colorectal (21.370 cas) et celui du poumon (19.339 cas)", indique d’abord le document.

"Ces dernières estimations décrivent une situation plutôt encourageante pour les hommes, avec une diminution de l’incidence ou une stabilité pour ces localisations", analysent les auteurs du rapport. "Néanmoins, deux cancers montrent une augmentation préoccupante du taux d’incidence chez la femme sur la période 2010-2023 : le cancer du poumon (+ 4,3 % par an) et le cancer du pancréas (+ 2,1 % par an)", déplorent-ils.

"La consommation de tabac débutée dans les années 70/80 chez les femmes est aujourd’hui la conséquence majeure de ces cancers", précisent-ils. "Si ne jamais fumer ou arrêter la consommation de tabac reste le meilleur moyen de ne pas s’exposer à ces cancers, d’autres pistes sont explorées. Pour le cancer du poumon par exemple, un dépistage est actuellement envisagé", rappellent-ils.

"L’incidence des cancers en France a augmenté ces 20 dernières années"

Le travail de synthèse de l’INCa constate également que l’incidence des cancers en France a augmenté de manière significative ces 20 dernières années, atteignant plus de 433.000 nouveaux cas en 2023. "L’évolution démographique en est la première cause. En effet, l’augmentation et le vieillissement de la population expliquent 78 % de l’évolution de l’incidence chez l’homme et 57 % chez la femme", explique le document. "Viennent ensuite les changements dans les risques de survenue de cancers, qui représentent 20 % chez l’homme et 47 % chez la femme", peut-on également lire.

Le Panorama des cancers en France chiffre aussi le nombre de morts lié aux cancers sur notre territoire, soit 162.400 décès en 2021.

Les progrès de la recherche ont permis d’améliorer la survie des personnes atteintes de nombreux cancers, notamment ceux de la prostate avec une survie nette standardisée à 5 ans de 93 % entre 2010 et 2015 (+ 21 points de différence par rapport à la survie nette standardisée à 5 ans entre 1990 et 2015), du mélanome cutané (93 % de survie nette, soit une augmentation de 11 points) ou encore le cancer du sein (avec une survie nette standardisée à 88 %).

Survie des cancers : "des localisations qui demeurent de mauvais pronostics"

"En revanche, les cancers du poumon, du pancréas et du foie font partie des cancers les plus meurtriers et avec un pronostic très défavorable", rapporte l’INCa. "Ce pronostic défavorable peut être lié à un diagnostic tardif, une localisation difficile d’accès, une évolution rapide et agressive, une résistance aux thérapies ou un manque de solutions thérapeutiques spécifiques", ajoute-t-il.

Les cancers pour lesquels le nombre de décès est le plus élevé chez les hommes sont les cancers du poumon (20.500 décès), les cancers colorectaux (9.000 décès) et les cancers de la prostate (9.200 décès). Chez la femme, il s’agit des cancers du sein (12.600 décès), des cancers du poumon (9.900 décès) et des cancers colorectaux (8.000 décès).