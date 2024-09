Cancers de l'enfant : quels traitements peuvent être proposés ?

L'ESSENTIEL L’AP-HP est un centre qui prend en charge les enfants et les adolescents atteints de cancers.

A l'occasion d'un mois de sensibilisation à ce type de pathologie, il liste les traitements aujourd'hui disponibles et en cours de développement.

"Alors que le pronostic des cancers chez l’enfant était catastrophique autrefois, les progrès très importants réalisés au cours de ces 30 dernières années dans les traitements de ces maladies permettent d’aboutir à une guérison de plus en plus fréquente et dans une majorité des cas", se félicite l’AP-HP.

Dans un communiqué de presse fourni à l’occasion du mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques, l’AP-HP résume les différents traitements dont peuvent bénéficier les enfants et les adolescents atteints de ce type de pathologie.

Cancers de l'enfant : plusieurs traitements existent

Différents traitements peuvent être proposés aux enfants et aux adolescents atteints de cancer :

- la chimiothérapie administrée par voie intraveineuse.

- La radiothérapie ciblée vers la ou les régions atteintes, qui utilise des faisceaux de rayonnement pour détruire les cellules cancéreuses.

- La chirurgie, qui permet de retirer la tumeur solide au cours d’une intervention chirurgicale. "Cette chirurgie a beaucoup évolué au cours de ces dernières années avec notamment l’utilisation de nouvelles techniques telles que la coelioscopie ou la CHIP (chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale)", précise l’AP-HP.

- La greffe de cellules souches hématopoïétiques (souvent appelée "greffe de moelle osseuse" pour le traitement de certaines leucémies ou de tumeurs solides graves) qui consiste à :

1/ faire une chimiothérapie intensive, parfois associée à une radiothérapie ;

2/ injecter par perfusion intraveineuse les cellules souches hématopoïétiques du patient lui-même ou d’un donneur. "Dans les semaines qui suivent, ces cellules colonisent la moelle osseuse, se multiplient et se transforment en cellules sanguines (globules blancs, globules rouges et plaquettes)", détaille l’AP-HP.

Cancer de l'enfant : les CAR-cells, une nouvelle forme d’immunothérapie

Les spécialistes consacrent aussi un paragraphe à une nouvelle forme d’immunothérapie en plein développement : les CAR- cells. "Elle repose sur la modification génétique des cellules T du patient afin que celles-ci soient en mesure de reconnaître et de détruire les cellules cancéreuses", expliquent les médecins. "Elle constitue une véritable révolution pour le traitement des cancers de la moelle osseuse et des ganglions. On parle notamment ici des leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte jeune et des lymphomes B agressifs de l’adulte", ajoutent-ils.

Cette thérapie est aujourd’hui utilisée à l’hôpital Robert-Debré AP-HP et à l’hôpital Saint-Louis AP- HP dans l’unité fonctionnelle d’hématologie AJA (Adolescents et Jeunes Adultes).

Cancers de l'enfant : quels sont les plus courants ?

En France, 2.300 cas de cancers sont diagnostiqués chez les enfants de 0 à 17 ans. Les cancers les plus fréquents chez les jeunes sont les cancers de la moelle osseuse et des ganglions (leucémies, lymphomes), les cancers du cerveau (tumeurs cérébrales) et les tumeurs abdomino-pelviennes. Ils sont pris en charge dans des services spécialisés par des médecins onco-pédiatres et par des chirurgiens pédiatres.