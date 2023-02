Électrocution : il décède dans son bain à cause de son téléphone en charge

L'ESSENTIEL Les salariés les plus touchés par le risque électrique travaillent dans le bâtiment et les travaux publics (31 %), la métallurgie (21 %), les activités de service et le travail temporaire (13 %) et l’alimentation (11 %).

En cas de simple secousse sans lésions apparentes, un électrocardiogramme (ECG) est effectué afin de s'assurer de l'absence de troubles du rythme cardiaque.

À Tence (Haute-Loire), un jeune homme, âgé de 25 ans, a été retrouvé mort dans sa baignoire à son domicile, le 5 février. D’après Le Progrès, le défunt utilisait son téléphone, qui était en train de charger, durant son bain et l’a fait tomber dans l’eau. Cet incident a provoqué une électrocution. Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont tenté de le réanimer, mais il était déjà trop tard.

Quelle est la différence entre l’électrisation et l’électrocution ?

Son cas n’est pas le premier à être rapporté. Selon des données communiquées par l'Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE) en 2020, 40 décès par électrocution et 3.000 électrisations sont enregistrés, chaque année, en France. Pour rappel, l’électrisation correspond au passage d’un courant électrique dans le corps, provoquant des blessures plus ou moins graves. En clair, le choc électrique est sans conséquence mortelle. On parle d’ "électrocution" uniquement pour les cas d’électrisation entraînant un décès.

Électrisation : quels sont les signes révélateurs ?

En cas d’électrisation, on ressent une sensation de picotement, de fourmillement, de décharge électrique, voire de tétanie avec une impossibilité de lâcher la source électrique. D’après l’Assurance maladie, cet incident est à l’origine de brûlures cutanées, allant de la simple rougeur à la brûlure du 2ème et 3ème degré au point d'entrée et de sortie du courant. Il peut aussi être responsable de troubles du rythme cardiaque, de lésions musculaires, oculaires, vasculaires, digestives et pulmonaires.

Des soins très urgents sont nécessaires en cas d’électrisation

"Les premières minutes qui suivent l’accident sont très importantes pour les chances de survie de la victime : il faut donc agir très vite et le temps d’intervention des premiers secours est déterminant dans l’évolution de l’état de santé des accidentés", peut-on lire sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS).

Pour secourir une personne électrisée, il convient de ne pas la toucher et de s’approcher d’elle si l’accident électrique est de haute tension. Si ce dernier est de basse tension, il faut couper immédiatement l’électricité. Ensuite, on doit appeler le 15 ou le 112. En attendant les secours, les premiers gestes doivent être effectués jusqu’à leur arrivée.

Électrocution : comment l’éviter ?

Pour éviter d’être électrocuté, l’ONSE est recommandé de charger ses appareils électriques ou électroniques en dehors des pièces humides et ne pas utiliser dans la baignoire ou sous la douche un appareil électrique branché sur le secteur, y compris un téléphone étanche et résistant à l’eau. Autre conseil : ne pas manipuler d’appareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés ou avec les pieds dans l’eau.