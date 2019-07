Attention, les chargeurs de téléphone génériques peuvent causer des brûlures et des électrocutions

En matière d’efficacité de charge, tous les chargeurs pour smartphones vendus dans le commerce et sur Internet ne se valent pas. Mais attention, en ce qui concerne la sécurité de leurs utilisateurs non plus.

C’est ce que mettent en lumière une analyse et des études de cas publiés dans Annals of Emergency Medicine.

Charge électrique et brûlures au 2e degré

Selon les auteurs de ces nouveaux travaux, les courants électriques générés par les chargeurs de téléphones portables, et notamment des fabricants de génériques moins chers, peuvent être à l’origine de graves blessures. En effet, moins chers, ces chargeurs de smartphone sont moins susceptibles de satisfaire aux tests de sécurité et de qualité établis que leurs homologues de marque.

"Les chargeurs génériques de téléphone peuvent causer des brûlures ou des électrocutions", explique ainsi Carissa Bunke, une pédiatre résidente de l'hôpital pour enfants C.S. Mott de l'Université du Michigan et auteure principale de l'étude. "Les adolescentes et les adolescents sont particulièrement à risque de se blesser en raison de leur utilisation fréquente d'appareils mobiles. Il faut leur conseiller de ne pas dormir avec leur téléphone ou leurs appareils mobiles en charge près du lit et d'éviter de laisser le chargeur branché lorsqu'il n'est pas connecté à un téléphone."

Les études de cas faites par les auteurs de ces travaux font ainsi état d’un patient jeté de son lit par la force du courant électrique généré par le chargeur. Une jeune fille de 19 ans a quant à elle été brûlée au deuxième degré lorsque l’extrémité de son chargeur low cost a touché son collier et transmis un courant électrique.

Une défaillance de la barrière isolante

Comment expliquer le manque de fiabilité et la dangerosité de ces chargeurs ? Pour les chercheurs, c’est parce qu’ils ne répondent pas aux normes de sécurité. Ils s’appuient sur une étude menée par Electrical Safety First au Royaume-Uni, au cours de laquelle la marque Apple a fourni 64 chargeurs génériques pour des tests de sécurité. Il s’est avéré que 58% de ces chargeurs génériques n'ont pas réussi le test de résistance électrique, ce qui indique une défaillance de la barrière isolante.

Un autre test cité dans l'analyse a évalué 400 chargeurs génériques d'iPhone pour les risques de sécurité de choc électrique. 22 de ces échantillons ont été immédiatement endommagés au cours du processus d'essai et seulement trois d'entre eux ont réussi un essai de résistance électrique, soit un taux de défaillance de 99 %. "Même avec un appareil à basse tension, si le courant est élevé, le choc électrique peut être grave", prévient le Dr Bunke.

Comment éviter les blessures dues aux chargeurs ?

Pour éviter tout risque de blessure ou de brûlure, le plus sûr est de se tourner vers les marques de fabricants de smartphones (Apple, Samsung, Google, Sony, Motorola, Huawei…) qui commercialisent tous des chargeurs répondant aux normes européennes (marquage "CE" pour "conformité européenne") et française (NF).

Si vous préférez acheter un chargeur de marque générique, préférez les revendeurs français agréés et assurez-vous que le modèle que vous convoitez répond aux normes de sécurité françaises et européennes.

Enfin, comme précisé par les auteurs de l’étude, évitez de dormir avec votre téléphone près de vous et débranchez toujours le chargeur lorsqu’il n’est pas connecté à votre mobile.