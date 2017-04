Aux Etats-Unis

Iphone : une nouvelle électrocution évitée de justesse

Un Américain a reçu une violente décharge électrique via le câble de son iPhone, laissé en charge durant son sommeil.

Wiley Day, 32 ans, est un Américain comme les autres. Cet habitant de l'Alabama est équipé d'un Iphone le produit phare de la marque Apple. Une pomme au goût amer pour ce trentenaire.

En mars dernier, l'homme a en effet été électrocuté par le chargeur de son iPhone, alors qu'il laissait charger son téléphone pendant son sommeil. Selon les premiers éléments de l’enquête, le partie aimantée de l'appareil est entrée en contact avec la chaîne que Wiley portait à son cou, lui envoyant une décharge qui aurait pu être mortelle. Les spécialistes expliquent que c'est le métal de son collier qui a agi comme un conducteur de courant menant l’électricité jusqu’à son cou.





Une électrisation

Il s'agit donc d'une électrisation et non pas d'une "électrocution" qui désigne exclusivement les cas d’électrisation entraînant un décès, rappelle l'Assurance maladie.

Wiley doit son salut à un réflexe salvateur, celui qu'il a eu en enlevant son collier de son cou, auquel sont cependant restés collés des morceaux de peau. Après avoir appelé à l'aide sa nièce, il a été conduit à l'hôpital où les médecins lui ont diagnostiqué des brûlures au second et troisième degré au cou et aux mains. Après plusieurs jours de soins, Wiley est finalement ressorti de l'hôpital guéri, mais avec de belles cicatrices.





Monsieur 110 volts

Un physicien américain du nom de Benjamin Fail a estimé que Wiley avait reçu une décharge de 110 volts, alors que l'électricité peut entraîner la mort à partir de 100 volts. « J’ai senti une forte pression […]. Je dirais que c’est probablement l’équivalent d’un tir », a raconté de son côté la victime au Washington Post.

Selon l’association américaine des brûlures, les prises de rallonge sont la cause de 4 700 incendies domestiques, 50 morts et 280 blessures chaque année aux Etats-Unis. Pour rappel, cet accident d'Iphone n'est pas unique en son genre. En Angleterre, un homme est décédé récemment, dans son bain, d’une électrocution liée à l’utilisation de son iPhone. C’était le deuxième cas en un mois.