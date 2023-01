Voici 2 raisons santé de pousser vos enfants à jouer dehors

L'ESSENTIEL Pour l'OMS, les enfants de 3 à 4 ans devraient avoir 180 min au moins d’activité physique de type et d’intensité variés, dont 60 min d'activité modérée à soutenue, sur une journée de 24h.

Pour limiter la sédentarité, l’Anses recommande d’éviter l’exposition aux écrans avant 2 ans et la restreindre à moins d’une heure par jour entre 2 et 5 ans.

Télévision, ordinateur, smartphone, tablette, console de jeux… les écrans sont très présents dans la vie des enfants. La pandémie de la Covid-19 et les confinements sont loin d’avoir freiné cette tendance. Pourtant, deux récentes études scientifiques mettent en avant plusieurs avantages pour les petits d’avoir une vie tournée vers l'extérieur.

Les enfants qui font du sport ont moins de maladies respiratoires

Rhume, toux, grippe, asthme… les enfants sont une cible de choix pour les maladies respiratoires. Des travaux, parus le 24 janvier 2023 dans la revue Pediatric Research, montrent que les jeunes qui ont une activité physique régulière sont moins susceptibles d’avoir ce type de trouble.

Pour cette étude, les chercheurs ont relevé les symptômes et l'activité physique de 104 enfants polonais âgés de 4 à 7 ans entre 2018 et 2019. Leurs mouvements étaient mesurés grâce à un capteur placé dans un bracelet.

Les scientifiques ont constaté que les petits participants qui avaient des niveaux d'activité plus élevés, présentaient également moins de symptômes d'infection respiratoire au cours des six semaines suivantes.

Par exemple, les 47 enfants qui ont fait en moyenne 5.668 pas par jour au cours des deux premières semaines de la recherche, combinaient ensemble 947 jours avec des troubles respiratoires durant les six semaines suivantes. Le nombre n’était que de 724 pour les 47 filles et garçons qui marchaient quotidiennement 9.368 pas.

L’équipe estime qu'à chaque augmentation quotidienne de 1.000 pas, les jeunes participants avaient 4,1 jours de maladies en moins. De plus, les enfants qui faisaient du sport trois heures ou plus par semaine, semblaient présenter moins de signes d'infection respiratoire que ceux qui n’en pratiquaient pas.

Les auteurs de l'étude avancent que l’exercice permet de réduire les cytokines inflammatoires et d’améliorer le fonctionnement des cellules immunitaires.

Jouer dehors réduit les effets néfastes des écrans

Selon une recherche japonaise qui sera publiée en mars dans la revue médicale JAMA Pediatrics, les petits de deux ans qui passent beaucoup de temps devant un écran, présentent des compétences de la vie quotidienne (s’habiller, se laver les dents, se doucher, ranger ses jouets…) moins bonnes à 4 ans.

Les scientifiques qui ont suivi 885 enfants de 18 mois à 4 ans, ont remarqué que certains des effets négatifs du temps passé devant un écran étaient réduits chez ceux qui jouaient plus dehors.

"Bien que les compétences de communication et de vie quotidienne soient moins bonnes chez les enfants de 4 ans qui avaient passé plus de temps devant un écran à 2 ans, le temps de jeu en plein air avait des effets très différents sur ces deux résultats neurodéveloppementaux. Nous avons été surpris de constater que le jeu en plein air ne modifiait pas vraiment les effets négatifs du temps d'écran sur la communication, mais qu'il avait un effet sur les compétences de la vie quotidienne", explique Kenji J. Tsuchiya, professeur à l'Université d'Osaka et auteur principal de l'article.

Les chercheurs ont estimé qu’une hausse du temps de jeu en extérieur pourrait diminuer les effets négatifs des écrans observés sur les compétences de la vie quotidienne de près de 20 %. De plus, si les capacité de socialisation n'était pas significativement liées au nombre d'heures passées devant la télé ou une tablette, elles étaient meilleures chez les enfants de 4 ans qui avaient passé plus de temps à jouer dehors à l'âge de 2 ans et 8 mois.

Tomoko Nishimura, auteur principal de l'étude, a ajouté : "Nous avons également constaté que le temps d'écran n'est pas lié aux résultats sociaux, et que même si le temps d'écran est relativement élevé, encourager plus de temps de jeu en plein air pourrait aider à garder les enfants en bonne santé et à se développer de manière appropriée."