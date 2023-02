Une seule conversation de qualité avec un ami améliore le bien-être

L'ESSENTIEL Le stress est un phénomène d’adaptation du corps qui nous permet de réagir à notre environnement.

Si le stress s’installe dans la durée, notre organisme s’épuise et plusieurs conséquences pathologiques surviennent.

"Les liens entre la fréquence et la qualité des interactions sociales et le bien-être instantané et global ont été bien documentés. Peu de recherches examinent si le contenu des interactions sociales est associé au bien-être en utilisant des méthodes expérimentales", ont indiqué des chercheurs de l’université du Kansas (États-Unis). Pour en avoir le cœur net, ils ont réalisé des travaux publiés dans la revue Communication Research.

Communication : 7 façons d'établir une relation avec une personne

Dans le cadre de cette étude, les scientifiques ont analysé sept manières de communiquer : prendre des nouvelles, avoir une discussion sérieuse, plaisanter, faire preuve d’attention, écouter, valoriser les autres et leurs opinions ainsi que faire des compliments. "Ces types de communication sont ceux qui permettent aux gens de se sentir plus proches grâce à la conversation", a précisé Jeffrey Hall, auteur des travaux, dans un communiqué.

L’équipe a recruté à 907 personnes provenant de cinq campus universitaires. Ces derniers ont été répartis en deux groupes. Le premier devait adopter l'un des sept comportements de communication pendant une journée, puis décrire le soir même leurs sentiments de stress, de connexion, d'anxiété, de bien-être, de solitude et indiquer la qualité de leur journée. Les membres du deuxième groupe devaient agir comme leur semblait.

Une réduction du stress grâce à une seule conversation de qualité

D’après les résultats, les participants ayant adopté l’un des sept comportements ont connu un bien-être accru. "Plus vous écoutez vos amis, plus vous êtes attentif, plus vous prenez le temps d'apprécier les opinions des autres, mieux vous vous sentez à la fin de la journée", a souligné Jeffrey Hall.

Selon les auteurs, les conversations de qualité ayant eu lieu face à face rendaient les volontaires plus heureux que les discussions sur les réseaux sociaux ou par message. "Dans ces recherches, c'est la qualité de la conversation qui a le plus d'importance pour la connexion et le stress. Cela confirme l'idée que nous utilisons la communication pour répondre à notre besoin d'appartenance et qu’elle nous aide à gérer notre stress", a conclu l’équipe.