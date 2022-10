Espaces bleus : grandir près d’un cours d'eau améliore notre bien-être

L'ESSENTIEL "Les milieux aquatiques peuvent être dangereux pour les enfants, et les parents ont raison d'être prudents", selon les auteurs.

Le fait d'aider les enfants à se sentir à l'aise dans ces environnements et de développer des compétences, telles que la natation, à un âge précoce peut avoir des bénéfices non-reconnus auparavant.

De nombreuses recherches montrent que le fait vivre à proximité de zones vertes, telles qu’un parc ou une forêt, à l'âge adulte réduit le stress et fait, ainsi, du bien au moral. "Cependant, nous en savons beaucoup moins sur les bienfaits des 'espaces bleus', plus précisément sur le rôle de l’exposition durant l'enfance, sur la santé mentale à l'âge adulte", ont déclaré des scientifiques de l'université d'Exeter en Angleterre dans un communiqué.

C’est pourquoi ils ont décidé de mener une étude parue dans la revue Elsevier Journal of Environmental Psychology. Dans le cadre des travaux, les chercheurs ont tenté de savoir si l'exposition aux espaces aquatiques, c’est-à-dire un canal, un lac, la mer, une rivière ou un fleuve, pendant l'enfance avait un impact positif sur le bien-être plus tard dans la vie.

Bien-être : les données de 15.743 personnes ont été utilisées

Pour les besoins des recherches, ils ont utilisé les données de 15.743 personnes provenant de 18 pays. Les participants ont été interrogés et invités à se souvenir des expériences vécues près des espaces bleus entre l'âge de 0 et 16 ans, notamment de la proximité, de la fréquence de leurs balades et de l'aisance de leurs parents à les emmener jouer dans ces environnements. Les volontaires ont aussi dû indiquer leurs contacts plus récents avec les espaces verts et bleus au cours des quatre dernières semaines et donner des informations sur leur santé mentale au cours des deux dernières semaines.

L'exposition aux espaces bleus durant l'enfance liée à un meilleur bien-être à l'âge adulte

D’après l’étude, les personnes qui se souvenaient d'un plus grand nombre d'expériences vécues près d’espaces bleus durant leur enfance avaient tendance à accorder une plus grande valeur intrinsèque aux milieux naturels et à s’y rendre plus souvent à l'âge adulte. "Le fait de se familiariser avec les espaces bleus peut stimuler le plaisir et la propension à passer du temps dans la nature à l'âge adulte, avec des conséquences positives sur le bien-être des personnes", peut-on lire dans les résultats.