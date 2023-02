Pouvez-vous être la source du stress de votre enfant ?

L'ESSENTIEL Le stress se traduit généralement par une réaction du corps face à un événement nouveau ou une situation inattendue qui apparaît comme inquiétante pour l’enfant.

L'irritabilité, les troubles du sommeil, une sur-émotivité, un refus d'aller à l'école ou encore un besoin constant d'être rassuré sont autant de symptômes qui peuvent vous mettre sur la piste.

Il n'y a pas d'âge pour vivre du stress, même les enfants peuvent être soumis à des situations qui engendrent des changements dans leur comportement. Le stress des parents peut ainsi participer au stress des enfants.

Qu'est-ce qui provoque du stress chez les enfants ?

Comme pour les adultes, toute situation imprévisible, inattendue, nouvelle, sur laquelle l'enfant a peu de contrôle ou l'affectant directement, peut être source de stress. Si bien sûr certains événements extérieurs comme une pandémie, un sentiment d'insécurité, un déménagement, mais aussi un changement d'école peuvent en être à l'origine, le comportement des parents est aussi souvent en cause.

Du fait de son sentiment d'impuissance, l'enfant peut subir le stress de ses parents et même se sentir responsable ou coupable. N'hésitez pas à travailler vous-même sur votre stress et à expliquer à votre enfant que vous traversez une situation difficile qui n'a rien à voir avec lui.

Comment le stress se traduit-il chez les enfants ?

Le stress peut prendre différentes formes chez les enfants qui ont du mal à le verbaliser. En plus des troubles du sommeil, de l’agressivité, de la colère, ou de la tristesse, il peut développer des troubles de l'appétit, s'isoler, ou se plaindre de douleurs physiques.

Tout changement de comportement chez votre enfant doit vous interroger sur ce qu'il se passe dans sa vie, et surtout sa perception et son interprétation de ce qu'il entoure.

