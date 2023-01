Qu'est-ce que le «grooming», ce harcèlement des enfants sur internet ?

L'ESSENTIEL Le grooming est une pratique pédophile de plus en pus courante sur Internet.

Pour protéger son enfant de ces prédateurs sexuels, il est essentiel de limiter son accès à Internet et plus particulièrement aux réseaux sociaux, et de lui expliquer que des personnes malveillantes peuvent tenter de rentrer en contact avec lui.

S’ils appartiennent à la catégorie des harceleurs en ligne, les adultes qui pratiquent le "grooming" ont la particularité de se camoufler derrière l'identité d'un mineur pour mieux contacter des enfants ou des adolescents. Leur but de prédateur est d'obtenir des relations sexuelles.

Comment le harceleur procède-t-il au "grooming" ?

Après avoir créé son faux profil de mineur, le prédateur prend le temps de séduire sa victime en la choisissant principalement selon son âge. Il entame une conversation sur les réseaux sociaux afin de lier une relation de confiance.

Il essaie ainsi d'obtenir le plus d'informations possible pour manipuler et si possible isoler sa victime pour qu'elle garde le secret de leur relation.

Progressivement, il peut lui demander des photographies ou des vidéos à caractère sexuel tout en la manipulant à travers du chantage affectif ou des menaces.

Comment agir en tant que parents ?

Parler des nouvelles technologies avec ses enfants, y compris dès l'école primaire, permet de les informer sur les risques d'être contacté par des inconnus ou des faux profils et pour les inciter à vérifier l'identité d'une personne, et n'accepter que leurs vrais amis.

Devant tout changement de comportement de la part de son enfant, surtout s'il se renferme, il est important de penser à la possibilité qu'il soit victime de "grooming" et ainsi l’accompagner dans les démarches pour le protéger.

En savoir plus : www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1