AVC : des chercheurs ont inversé les dommages cérébraux avec des cellules souches

L'ESSENTIEL La transplantation de cellules souches peut inverser les dommages causés par l'AVC.

Des chercheurs ont découvert que de nouveaux neurones pouvaient se développer à partir des cellules souches, et établir une communication avec les cellules cérébrales déjà existantes.

Des études supplémentaires sont nécessaires avant une application thérapeutique chez l'Homme.

Chaque année, plus de 140.000 cas d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) surviennent en France, soit un toutes les quatre années. Près de six patients ayant survécu à ce trouble sur 10 gardent des séquelles neurologiques comme des paralysies ou des troubles de la parole. Ce qui en fait la première cause de handicap acquis chez les adultes.

Toutefois, un nouvel espoir s’offre aux malades. Des chercheurs de l’université de Zurich sont parvenus à réparer les zones cérébrales endommagées par un AVC en greffant des cellules souches neuronales. Leurs travaux ont fait l’objet de deux articles scientifiques parus cette année dans Advanced Science et Nature Communications, respectivement en mai et en septembre.

AVC : la greffe de cellules souches neurales inverse les troubles moteurs

Pour leurs études, l’équipe a provoqué des AVC à des souris génétiquement modifiées pour ne pas rejeter les tissus humains. La raison ? Une semaine après, elle a greffé des cellules souches neurales humaines dans les zones cérébrales lésées. L’évolution des dommages a été surveillée à l’aide de l’imagerie et d’analyses.

"Nous avons constaté que les cellules souches ont survécu pendanttoute la période d'analyse de cinq semaines et que la plupart d'entre elles se sont transformées en neurones, communiquant même avec les cellules cérébrales déjà existantes", explique Christian Tackenberg, responsable scientifique du groupe Neurodégénérescence de l'Institut de médecine régénérative de l'Université de Zurich (UZH) et directeur de la recherche.

D’autres marqueurs de régénération ont été observés comme la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, une diminution de la réponse inflammatoire et une amélioration de l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique. "La greffe de cellules souches chez la souris a également inversé les troubles moteurs causés par un AVC", ajoute le scientifique. Une analyse de la démarche de souris, assistée par l'IA, a confirmé une récupération des capacités de mouvement.

Greffe de cellules souches neuronales : des recherches sont encore nécessaires

Afin d’aboutir à une application thérapeutique de leurs recherches, les experts suisses ont travaillé avec le Centre de recherche et d'application sur les cellules iPS (CiRA) de l'Université de Kyoto au développement d’un protocole clinique. Ils ont alors fait un constat : la greffe de cellules souches est plus efficace lorsqu'elle est réalisée non pas immédiatement après un AVC, mais une semaine plus tard. "Dans le cadre clinique, ce délai pourrait grandement faciliter la préparation et la mise en œuvre du traitement", notent les auteurs dans leur communiqué.

Si les résultats sont très encourageants, il faudra patienter avant de voir ce type de soin proposé aux victimes d’AVC. "Nous devons minimiser les risques et simplifier une application potentielle chez l'Homme", explique Christian Tackenberg.