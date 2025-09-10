Bronchiolite : même les bébés en bonne santé peuvent être gravement touchés

L'ESSENTIEL Les bébés prématurés et ou ayant des maladies chroniques présentent un risque accru de développer une maladie grave lorsqu'ils sont infectés par le VRS.

Mais, les bébés en bonne santé et à terme font aussi face à des risques de bronchiolite grave, surtout au cours des 3 premiers mois.

Deux traitements préventifs qui permettent de réduire le risque d’infection chez le nourrisson sont disponibles.

Face au virus respiratoire syncytial (VRS) responsable de la bronchiolite, les bébés prématurés et les enfants ayant des maladies chroniques ont un risque élevé de développer une forme grave de l’infection. Mais attention, cela ne veut pas dire que les bébés nés à terme et en bonne santé ne craignent rien, loin de là.

Selon une étude réalisée par l'Institut Karolinska (Suède) et publiée dans The Lancet Regional Health - Europe, ils ont eux aussi ​​un risque important de soins intensifs ou d'hospitalisation prolongée en cas d’infection au VRS, en particulier pendant les trois premiers mois de vie.

Bronchiolite grave : les bébés nés en hiver ou entourés de jeunes enfants sont aussi à risque

Pour avoir une vision précise des cas graves de bronchiolite, les chercheurs ont analysé les données de plus de 2,3 millions d'enfants nés en Suède entre 2001 et 2022. 1,7 % des bébés de l'étude ont été touchés par le VRS. L'âge médian des très jeunes malades hospitalisés en soins intensifs à cause de ce virus, était d'un peu moins de deux mois. De plus, la majorité d'entre eux n'avaient aucune maladie sous-jacente.

En passant au crible les dossiers des patients, l’équipe a remarqué qu’avant 3 mois, les bébés en bonne santé faisaient aussi face à un risque élevé de soins intensifs ou d'hospitalisation prolongée en cas d’infection au VRS. Elle a d’ailleurs identifié plusieurs facteurs liés à un risque accru de besoin de soins intensifs ou de décès. En premier lieu, les nourrissons nés en hiver, ou qui avaient des frères et sœurs âgés de 0 à 3 ans ou un jumeau, avaient un risque environ trois fois plus élevé de contracter une bronchiolite. Ceux qui étaient petits à la naissance présentaient de leur côté un risque presque quadruplé.

Les scientifiques ont également eu la confirmation que les enfants souffrant de problèmes médicaux sous-jacents faisaient partie de la population à risque face aux infections au VRS. Le risque de développer une forme grave de la maladie ou d’en décéder était plus de quatre fois plus élevé.

Bronchiolite : des traitements qui protègent tous les bébés

Pour les chercheurs, il est essentiel d’avoir une image claire des groupes à risque face au virus respiratoire syncytial et la bronchiolite pour mieux prévenir la maladie.

"Lors de l'élaboration des stratégies thérapeutiques, il est important de prendre en compte le fait que même les nourrissons en bonne santé peuvent être gravement touchés par le VRS", explique Giulia Dallagiacoma, auteure principale de l'étude dans un communiqué. "La bonne nouvelle, c'est qu'il existe désormais un traitement préventif pour les nouveau-nés et un vaccin pour les femmes enceintes."

En effet, en France, deux traitements préventifs visant à réduire le risque d’infection chez le nourrisson sont disponibles. Ils sont soit administrés soit chez la femme enceinte (Abrysvo®), soit chez le nouveau-né et le nourrisson (Beyfortus®).

La campagne de prévention de la bronchiolite pour la saison 2025-2026 qui encadre l'administration du Beyfortus a d’ailleurs débuté le 1er septembre en métropole ainsi qu’à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, et le 1er août en Guyane. Elle sera lancée le 1er octobre à Mayotte.

Le traitement repose sur une injection unique. Il protège les nouveau-nés et les nourrissons en quelques jours après la piqûre et pendant au moins 5 mois. Selon la date de naissance, il est prescrit par un médecin ou une sage-femme ou fait directement avant leur sortie de la maternité. "Si la mère de l'enfant a été vaccinée pendant la grossesse, la prévention chez le nouveau-né ou le nourrisson par Beyfortus® est inutile, car il est déjà immunisé", précise l’Assurance Maladie.