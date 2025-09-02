Bronchiolite, pneumonie : le vaccin contre le VRS efficace chez les personnes âgées

L'ESSENTIEL Le virus respiratoire syncytial (VRS), qui infecte les voies respiratoires supérieures et inférieures, peut provoquer des infections graves chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

Une nouvelle étude montre qu’une seule dose du vaccin contre le VRS diminue de 58 % le risque d'hospitalisation durant deux saisons.

Son efficacité est estimée à 69 % la première année et 48 % la deuxième année.

Il circule d’octobre à la fin de l’hiver. Le virus respiratoire syncytial (VRS) est très contagieux. Il se transmet par voie aérienne via la toux et les éternuements des personnes infectées, par contact direct avec une personne infectée ou par contact indirect avec des objets ou des surfaces infectés (jouet, mouchoir, téléphone, meuble etc.), selon l’ANSM. Le VRS infecte les voies respiratoires supérieures, à savoir le nez et la gorge et peut aussi toucher les voies respiratoires inférieures, soit les poumons.

Chez les enfants, il peut provoquer une bronchiolite et entraîner une hospitalisation. Les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes avec co-morbidités sont également vulnérables face à ce virus et peuvent développer une pneumonie ou une bronchiolite. On sait aussi que le VRS peut causer des infections graves chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

Vaccin contre le VRS : plus de 13.000 seniors ont reçu une dose

Pour se prémunir des infections respiratoires, les autorités sanitaires recommandent l’adoption des gestes barrière, en particulier le port du masque dès l’apparition de symptômes dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles, le lavage des mains et l’aération régulière des lieux clos. En complètement, il est recommandé de se faire vacciner afin de se protéger des formes graves. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue JAMA, des chercheurs de Centre médical de l'Université Vanderbilt (États-Unis) ont évalué l’efficacité du vaccin contre le VRS chez les seniors.

Dans le cadre des travaux, l’équipe a eu recours aux données d'un réseau hospitalier multicentrique. Les recherches ont porté au total sur 6.958 personnes de 60 ans ou plus hospitalisées pour une maladie respiratoire aiguë dans l'un des 26 hôpitaux de 20 États américains pendant deux saisons d'épidémie liée au VRS (du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025). En parallèle, les auteurs ont également utilisé les données de 6.137 seniors testés négatifs au VRS, au coronavirus et à la grippe. Chaque participant a reçu une dose de vaccin contre le VRS au moins 14 jours avant le début de la maladie.

L’efficacité du vaccin contre les hospitalisations pendant deux saisons est de 58 %

Selon les résultats, la vaccination a réduit le risque d'hospitalisation liée au VRS de 58 % pendant deux saisons. L’efficacité du vaccin était de 69 % lorsque la vaccination avait eu lieu la même saison avant l’apparition de la maladie et de 48 % lorsque la vaccination avait eu lieu la saison précédente. Les scientifiques ont constaté que l’efficacité du vaccin pendant deux saisons était significativement plus faible chez les adultes immunodéprimés (disposant d’un système immunitaire moins efficace) que chez les patients immunocompétents (ayant des cellules qui réagissent avec une substance immunogène et manifestent une capacité immunitaire) et chez les volontaires atteintes de maladies cardiovasculaires par rapport aux personnes en bonne santé.

"Nos données montrent que les effets bénéfiques des vaccins contre le VRS semblent s'estomper avec le temps. Réadministrer le vaccin à intervalles réguliers après la dose initiale pourrait être une bonne stratégie pour maintenir la protection sur de plus longues périodes. Il sera important de continuer à surveiller étroitement l'efficacité du vaccin au fil du temps afin de comprendre la durée des bénéfices après une dose unique et si une administration répétée doit être envisagée", a déclaré Wesley Self, auteur principal de l’étude.