Bronchiolite : une étude confirme l’efficacité des vaccins contre le VRS

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est responsable de plus de 3,6 millions d’hospitalisations et environ 100.000 décès d’enfants de moins de 5 ans, chaque année, selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Ce virus provoque des toux, des rhumes et parfois des infections pulmonaires graves, comme la pneumonie. Des vaccins existent pour s’en protéger. Une étude, parue lundi 29 septembre dans la revue Cochrane, confirme leur efficacité chez les nourrissons et les personnes âgées.

Un vaccin contre le VRS efficace chez les personnes âgées et les nourrissons

Réalisés par un groupe de chercheurs internationaux, ces travaux reposent sur l’analyse de 14 essais cliniques portant sur plus de 100.000 participants, dont des personnes âgées, des femmes enceintes, des femmes en âge de procréer et des enfants. "Les résultats ont montré que les vaccins anti-VRS préfusionnés chez les personnes âgées réduisent de 77 % les maladies des voies respiratoires inférieures associées au VRS (comme la pneumonie et la bronchite) et de 67 % les maladies respiratoires aiguës associées au VRS (comme le rhume). La vaccination des femmes enceintes avec un vaccin à base de protéine F du VRS a réduit de 54 % le risque que leurs enfants aient besoin de soins médicaux pour une maladie des voies respiratoires inférieures associée au VRS, de 74 % le risque de maladie grave liée au VRS chez les bébés et de 54 % le risque d’hospitalisation."

VRS : de futures études pour confirmer l’efficacité de la vaccination

Comme le rappelle l’OMS, le risque de forme grave est particulièrement élevé chez les enfants de moins de deux ans, mais aussi chez les personnes âgées et les personnes atteintes d’une autre pathologie. Pour le Dr KM Saif-Ur-Rahman, auteur principal de ces travaux, ces résultats, et les "preuves de haut niveau de certitude" qu’ils apportent dont une "nouvelle encourageante pour deux des groupes les plus à risque". D’autres études sont prévues et seront réalisées à partir des données collectées en situation réelle, suite à l’autorisation de ces différents vaccins.

Vaccination contre le VRS : quelles sont les recommandations en France ?

En France, la vaccination des femmes enceintes est recommandée. "La future mère est vaccinée pendant sa grossesse et produit des anticorps anti-VRS qui sont transmis à son bébé, précise l’Agence nationale de sécurité du médicament. Ainsi, le nouveau-né bénéficiera d’une immunisation contre le VRS, de sa naissance jusqu’à ses 6 mois." Sinon, il est possible d’administrer un anticorps monoclonal préventif chez le nouveau-né ou le nourrisson. "L’anticorps cible spécifiquement le VRS et empêche le virus d’entrer dans les cellules et de les infecter ; le bébé est protégé contre le virus", indique l’organisme. Depuis 2024, la Haute autorité de santé recommande également la vaccination des personnes de plus de 75 ans et de celles de plus de 65 ans avec des pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques.